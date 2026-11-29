Sigue todas las emociones de esta vibrante carrera desde el Autódromo Internacional Nelson Piquet de Brasilia

La temporada 2026 de la NASCAR Brasil Series llega a su desenlace este domingo 29 de noviembre con la Carrera 2 de la novena y última fecha del campeonato, que se disputará en el trazado externo del Autódromo Internacional Nelson Piquet de Brasilia. Arthur Gama, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande y la colombiana Tatiana Calderón serán algunos de los protagonistas de la jornada que pondrá fin a la actividad del serial brasileño.

La gestión de los neumáticos ante las altas temperaturas y la parada obligatoria en pits para recargar combustible serán factores determinantes en las estrategias de los pilotos durante el cierre de los playoffs. Todas las emociones de la segunda carrera de la gran final de la NASCAR Brasil Series 2026 se podrán disfrutar en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, a partir de las 11:05 horas, tiempo del centro de México.