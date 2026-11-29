Ivonne Montero, Mario Osuna y Manelyk González se encuentran en peligro de abandonar el reality show

¿Cómo van las votaciones en la Granja VIP? | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 llega a una nueva gala de eliminación este domingo 29 de noviembre, en la que uno de los tres participantes nominados tendrá que abandonar la competencia. Mario ‘Mono’ Osuna, Ivonne Montero y Manelyk González dependen del apoyo del público para continuar en el reality show y mantener sus aspiraciones de llegar a la final.

La placa de nominados de la semana 12 sufrió modificaciones tras las dinámicas de salvación y nominación. Kevyn ‘Bicolor’ aseguró su permanencia durante una semana más, mientras que Niurka Marcos tomó la decisión de enviar a Ivonne Montero a la zona de riesgo, donde se encuentra junto a Mario Osuna y Manelyk González.

Las preferencias de los seguidores del programa han comenzado a reflejarse en las encuestas que circulan en redes sociales. Sin embargo, los resultados oficiales de las votaciones se conocerán durante la gala de eliminación de este domingo, cuando se revele la identidad del participante que deberá despedirse de sus compañeros.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 29 de noviembre?

Después de las dinámicas de la semana 12, tres integrantes de La Granja VIP quedaron expuestos a la decisión de los televidentes. La lista definitiva de participantes que podrían abandonar el reality show está conformada por:

Mario ‘Mono’ Osuna

Ivonne Montero

Manelyk González

De acuerdo con las encuestas que circulan en redes sociales, Mario Osuna sería el participante con mayores posibilidades de abandonar la competencia, mientras que Ivonne Montero y Manelyk González cuentan con un mayor respaldo del público. El resultado todavía podría cambiar antes del cierre de las votaciones.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 29 de noviembre en La Granja VIP 2026?

Según el último sondeo difundido por Vaya Vaya, Ivonne Montero lidera las preferencias con el 44% de los votos, seguida por Manelyk González, mientras que Mario Osuna aparece en la última posición. Así se encuentran los porcentajes de apoyo para cada uno de los nominados, de acuerdo con la encuesta:

Ivonne Montero: 44%

Manelyk González: 33%

Mario ‘Mono’ Osuna: 23%

La diferencia entre Manelyk González y Mario Osuna es de 10 puntos porcentuales. Cabe recordar que estas cifras corresponden a encuestas ajenas a la producción y no representan el conteo oficial del reality show. Los espectadores pueden votar por su participante favorito desde el portal de La Granja VIP o la aplicación de TV Azteca, antes de que Adal Ramones anuncie el cierre de las votaciones.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La duodécima gala de eliminación de La Granja VIP 2026 se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno. Los seguidores del reality también podrán consultar los acontecimientos de la competencia desde el sitio web de TV Azteca y su aplicación.

Por otro lado, quienes deseen seguir la convivencia entre los granjeros, las conversaciones, las estrategias y las actividades fuera de las galas podrán acceder a la transmisión del 24/7 a través de Disney+, plataforma de streaming que ofrece cobertura continua de la segunda temporada del reality show.