En una octava gala que tendrá una temática de viaje, seis personajes continúan en competencia tras la eliminación de Patricio Borghetti

¿Quién es Dr Kaboom en quién es la máscara? | @eslamascara

La competencia de ¿Quién es la Máscara? 2026 continúa este domingo 29 de noviembre con una nueva gala en la que otro personaje podría despedirse del programa. La octava temporada del reality de Televisa llega a su octava emisión con seis participantes en competencia, quienes buscarán conservar su identidad secreta y conseguir un lugar en la siguiente etapa.

Después de siete programas, 12 de los 18 personajes originales han sido eliminados, por lo que las posibilidades de llegar a la final se reducen. La última celebridad que abandonó el escenario fue Patricio Borghetti, quien se encontraba detrás de Alex Loro y reveló su identidad el domingo 22 de noviembre, después de que el público y los investigadores decidieran su destino.

Para esta emisión, la producción anunció una gala con temática de viajes, en la que los participantes presentarán números musicales relacionados con diferentes destinos y ofrecerán nuevas pistas sobre sus identidades. El nombre del próximo eliminado todavía no se conoce, aunque las seis máscaras restantes estarán bajo la atención de los investigadores.

Este personaje podría ser eliminado hoy 29 de noviembre de ¿Quién es la Máscara? 2026

Ana Conda, Dr. Kaboom, La Patrona, Licua Checo, Patito Feo y Roseta Palomares son los seis personajes que siguen en competencia y que buscarán evitar la eliminación este domingo. Cada uno deberá presentar nuevas pistas y demostrar su talento para conseguir el respaldo del público y de los investigadores.

Hasta antes de la transmisión, no existe una confirmación oficial sobre qué personaje abandonará ¿Quién es la Máscara? este 29 de noviembre. La mecánica del programa contempla las decisiones del público y las posibilidades de salvación del panel de investigadores, por lo que cualquiera de las seis máscaras podría quedar fuera durante la gala.

Ojo. Si bien no tenemos asegurada quién va salir, sí tenemos nuestra apuesta como un ‘investigador’ más de ¿Quién es la Máscara? 2026. Si no quieres spoilearte, te recomendamos no seguir leyendo pues aquí van nuestras apuestas:

Ana Conda | Elaine Haro:

| Elaine Haro: Dr. Kaboom | Ricardo Fastlicht o Ricardo Margaleff

| Ricardo Fastlicht o Ricardo Margaleff La Patrona | Bellakath

| Bellakath Licua Checo | Yurem

| Yurem Patito Feo | Ariadne Díaz

| Ariadne Díaz Roseta Palomares | Consuelo Duval

¿Quién es la Máscara 2026?: Horario y dónde ver en vivo

¿Quién es la Máscara? 2026 se transmitirá este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Las Estrellas, la señal de televisión abierta de Televisa. El programa también estará disponible en streaming mediante ViX, plataforma que permite seguir la transmisión en vivo del canal.

Omar Chaparro está a cargo de la conducción, mientras que Marisol González presenta los acontecimientos detrás del escenario. El panel de investigadores está integrado por Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann, quienes deberán analizar las pistas y proponer nombres para descubrir a las celebridades que permanecen ocultas.

¿Quién es la Máscara 2026? Todos los personajes y cuáles han sido eliminados

La temporada 2026 comenzó con 18 personajes, de los cuales 12 ya fueron desenmascarados hasta el 22 de noviembre. Entre las celebridades que abandonaron la competencia aparecen actores, conductores, cantantes y figuras del entretenimiento. Esta es la lista completa de eliminados antes de la gala del 29 de noviembre:

Gárgola | René Casados | 11 de octubre

Beto Batazo | Latin Lover | 18 de octubre

Rito Cangurito | Verónica Montes | 18 de octubre

Tiburcio | Vanessa Huppenkothen | 25 de octubre

Atrapasueños | Alejandra Barros | 25 de octubre

Octavia Ventosa | Ela Velden | 1 de noviembre

Caco Mixtle | Pablo Ruiz | 1 de noviembre

Fifí Ñera | Fabiola Guajardo | 8 de noviembre

El Paisa | Jair Sánchez | 8 de noviembre

Carmela Tarantela | Marisol del Olmo | 15 de noviembre

Slash | Marcus Ornellas | 15 de noviembre

Alex Loro | Patricio Borghetti | 22 de noviembre

Con Ana Conda, Dr. Kaboom, La Patrona, Licua Checo, Patito Feo y Roseta Palomares todavía en competencia, el programa se acerca a la definición de sus finalistas. La gala de este domingo 29 de noviembre determinará quién conserva su máscara y qué celebridad deberá revelar su identidad, después de siete semanas de eliminaciones.