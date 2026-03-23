Pumas, enfocado en el ansiado campeonato que le debe a la afición tras vencer al América

Entrevista exclusiva en Claro Sports por W Radio con el presidente de Pumas, Luis Raúl González, tras el triunfo de Pumas en el Clásico Capitalino

Pumas vive uno de sus mejores momentos en mucho tiempo. Tras vencer al América en la jornada 12 del Clausura 2026, el equipo universitario está en el cuarto lugar de la tabla y con la ilusión renovada de conseguir un título de Liga que no tienen desde el Clausura 2011. Así lo dijo en entrevista exclusiva para Claro Sports en W Radio el presidente del equipo auriazul, Luis Raúl González

“El primer objetivo es entrar en la Liguilla, pero no se agota ahí. Nuestro objetivo es lograr la ansiada estrella, que se la debemos a la afición. El hambre y la sed de un nuevo campeonato sigue vigente y queremos que este proceso que encabeza Efraín, que va en ese camino. Los esfuerzos del área deportiva, de la parte administrativa del club, solo se conjugan”, declaró González el lunes 23 de marzo.

El directivo agregó que no solo se trata de competir un torneo, sino que deben estar entre los contendientes siempre: “Pumas tiene la exigencia de competir sostenidamente, esa obligación. Pumas tiene una sequía en ese sentido, hay que reconocerlo, esa legítima exigencia de la afición. Ese proceso está encaminado a ello. Queremos que se fortalezca para alcanzar la anhelada estrella”

El directivo aseguró que todo lo que rodea al equipo está feliz por el triunfo del sábado, más por ser un Clásico. “Como sucede, los partidos donde Pumas juega bien y con fortuna se trae puntos, la comunidad universitaria, sus aficionados y los integrantes del club nos sentimos muy contentos por los resultados y por el buen ritmo que está teniendo el equipo de fútbol varonil”.

Sobre la sanción a Efraín Juárez por su festejo ante Cruz Azul, comentó: “La sanción es la que generó la conducta. Él ya dio las explicaciones antier, que no fue la mejor expresión para mostrar el entusiasmo y la felicidad que reflejaba ver a los jugadores, haber competido con esa intensidad. Fue parte de los temas que se discutieron en la mesa, haciendo ver nuestro punto de vista de que estamos en una institución educativa, que forma valores. Fue muy receptivo”.

Keylor Navas siempre quiso renovar

El otro tema más hablado alrededor de Pumas fue la renovación del arquero tico Keylor Navas. Se especuló que saldría, pero el presidente del equipo aseguró que siempre pensaron en extender el contrato.

“El final feliz se pronosticaba porque desde el origen habían las voluntades. De esa concurrencia de voluntades hacía falta simplemente que fuésemos viendo las etapas, poniéndonos de acuerdo en los términos. Nunca hubo una negativa de Keylor de querer renovar con Pumas ni de la directiva querer renovarlo. Simplemente el transcurso de jornadas intensas, con Concacaf, jornadas dobles y el torneo, vimos los espacios para que, iniciado el torneo, cuando se sentaron a platicar las partes, le puedo decir que fue fácil encontrar las voluntades. Reafirmar que se quería la renovación de ambas partes. Fueron tres o cuatro sesiones, no más, en donde los términos de ida y vuelta sobre la negociación se dieron. No fue complejo porque siempre expresó que no quería renovar con Pumas o que se sintiera a disgusto. Por el contrario, siempre expresó la comodidad, el buen trato del equipo, el liderazgo que ejerce al interior lo confirman”.



Déjenme recordar algunos puntos que hicieron posible la contratación de nuestro DT, Efraín. Primero, su pasado Puma. Dos, que fuese ganador y venía de serlo en Colombia. Tercero, que trabajara con Cantera, cosa que está haciendo. Puedo decir que la sub 21 es espejo del primer equipo. En las fuerzas básicas buscamos formación, llevarlos al primer equipo. El cuarto elemento es que posesionara el estilo de juego de Pumas, la esencia, ese coraje y garra, entusiasmo, pelear por el balón, recuperarlo, evitar los goles en la portería y ponerlos del lado contrario. Otro elemento importante para fijarnos en Efraín Juárez fue su conectividad con la afición, que fuese mediático, que hay que frenarlo de repente. El último elemento es potenciar jugadores. Los resultados no son mágicos, son procesos. Todavía tenemos que pulir cosas, pero vamos por el camino correcto. Vemos que se están cumpliendo las variantes y elementos que enuncié. Queremos seguir con ese ritmo, no bajar la guardia. Un objetivo que platiqué con él para que viniera a dirigir el equipo es que era importante que la competición fuera de este nivel. El posicionamiento del estilo de juego, que se juegue bien. Pumas está jugando con esta garra que le caracteriza.

Te puede interesar: