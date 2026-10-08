Maresca y Haaland reaccionan al fallo contra el Manchester City: “Confiamos en el club”

El conjunto inglés apeló el fallo por irregularidades financieras cometidas entre 2009 y 2018, mientras sigue a la espera de conocer las posibles sanciones

Maresca y Haaland piden unidad en el City | Reuters

El Manchester City atraviesa un momento de incertidumbre fuera de las canchas después de que una comisión independiente lo declarara culpable de incumplir las reglas financieras de la Premier League. En medio de un proceso que podría derivar en sanciones deportivas, Enzo Maresca y Erling Haaland rompieron el silencio para respaldar al club y pedir unidad, mientras el equipo se prepara para retomar la actividad tras el parón internacional.

El caso se remonta a las operaciones financieras realizadas entre 2009 y 2018, periodo en el que, según las conclusiones publicadas por la Premier League el pasado 29 de septiembre, el Manchester City utilizó contratos comerciales ficticios para incrementar sus ingresos y reducir sus costos de manera artificial por más de 900 millones de libras. Aunque el conjunto inglés presentó una apelación y mantiene su postura de inocencia, todavía está pendiente la determinación de las sanciones, que podrían incluir una deducción de puntos o incluso su expulsión de la competición.

Enzo Maresca confía en el Manchester City y pide concentrarse en el fútbol

El primero en pronunciarse sobre el panorama que enfrenta la institución fue Enzo Maresca, quien aseguró que mantiene su confianza en la directiva, pese a las conclusiones de la investigación. En declaraciones difundidas por los medios oficiales del Manchester City, el entrenador italiano dejó claro que su responsabilidad está en lo deportivo y que no pretende permitir que el proceso disciplinario afecte el trabajo de sus futbolistas.

“Personalmente, estoy muy tranquilo, para ser sincero. El club ha sido bastante claro. Confiamos completamente en el club. Entendemos todo el ruido, pero nuestro enfoque está únicamente en lo que podemos controlar, y eso es el aspecto futbolístico”, afirmó el estratega, quien asumió el banquillo del conjunto inglés tras la salida de Pep Guardiola.

Maresca también se refirió al ambiente que encontró en el vestidor después del regreso de los futbolistas convocados por sus respectivas selecciones. Contrario a las preocupaciones que ha generado el caso, el técnico aseguró que sus jugadores mantienen la concentración en la Premier League, donde ocupan el primer puesto. “Los jugadores están concentrados en eso. Saben que lo único que podemos controlar es el fútbol. No están preocupados por otras cosas”, explicó antes de destacar que el objetivo inmediato es conseguir una victoria ante Liverpool en Anfield.

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Erling Haaland pide unidad ante el escándalo financiero del Manchester City

Por su parte, Erling Haaland aprovechó una entrevista con Sky Sports para enviar un mensaje a los aficionados, quienes también permanecen pendientes de las consecuencias del fallo. El delantero noruego, que llegó al Manchester City en 2022 y tiene contrato hasta 2034, reconoció el vínculo que mantiene con la institución y aseguró que comparte las inquietudes de sus seguidores. “Me importa mucho este lugar. Pasé aquí mis primeros cuatro años, es un lugar especial para nosotros. Me importa mucho el City y la afición. Yo también soy aficionado. Siento lo mismo que ellos”, expresó el noruego.

Lejos de entrar en los detalles de la investigación, Haaland insistió en que el plantel y la afición deben mantenerse unidos, independientemente de lo que ocurra con el procedimiento. “Tenemos que permanecer unidos, apoyarnos unos a otros y mantenernos positivos. Pase lo que pase en la vida, siempre tenemos que sonreír. Tenemos que mirar hacia adelante e intentar ganar partidos de fútbol”, señaló el atacante, quien cerró su mensaje con una invitación a disfrutar el camino y continuar respaldando al equipo.

Las declaraciones de Maresca y Haaland llegan antes de una semana con compromisos ante Liverpool, el domingo 11 de octubre en Anfield, y Paris Saint-Germain, tres días después en la Champions League. Mientras el Manchester City busca conservar su posición en la cima de la Premier League, la incertidumbre sobre su futuro institucional continúa. La apelación presentada por el club será determinante para conocer el rumbo de un procedimiento cuyas consecuencias todavía no están definidas.