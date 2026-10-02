Dos jugadores del Hull City vuelcan sus autos en el mismo lugar con 20 días de diferencia; Salen sin lesiones

Lucas Gourna-Douath sufrió un accidente donde Sorba Thomas había volcado en septiembre; un concejal ya pidió una revisión urgente de la vía

Lucas Gourna-Douath salió ileso del accidente | Reuters

Hull City registró dos accidentes de tránsito de sus jugadores en el mismo tramo cercano a su centro de entrenamiento, en menos de tres semanas. Lucas Gourna-Douath sufrió un percance este jueves 1 de octubre en Millhouse Woods Lane, en Cottingham, apenas 20 días después de que su compañero Sorba Thomas volcara su vehículo en esa misma zona. Ninguno de los dos futbolistas resultó herido.

El accidente del galo ocurrió alrededor de las 8:30 horas y movilizó a la policía y a los servicios de emergencia. El automóvil de Gourna-Douath terminó sobre uno de sus costados. Humberside Police confirmó que se trató de un incidente con un solo vehículo y que no hubo personas lesionadas. Los Tigers también informaron que nadie sufrió daños y el mediocampista de 23 años pudo entrenar con normalidad posteriormente.

🚨⚽️ | NEW: Hull City have said that there were no injuries after a second player was involved in a car accident on the same road Sorba Thomas crashed less than three weeks ago.



😬 Images circulated on social media on Thursday showing a Mercedes, purportedly belonging to… pic.twitter.com/uz0gIcpgD8 — TikiAnaly (@TikiAnaly) October 1, 2026

De acuerdo con L’Équipe, Gourna-Douath circulaba a 25 kilómetros por hora y no hubo otro automóvil involucrado. Las autoridades no han establecido una causa definitiva del accidente. Millhouse Woods Lane es una vía estrecha que conduce a las instalaciones de entrenamiento del club y residentes de la zona habrían advertido anteriormente sobre los riesgos de circulación en ese tramo.

El otro incidente ocurrió el 11 de septiembre. Sorba Thomas, extremo del Hull City e internacional con Gales, sufrió otro accidente en la misma calle y su Land Rover terminó volcado sobre el techo. Thomas también pudo salir del vehículo sin lesiones. La similitud entre ambos casos y el corto periodo entre uno y otro llevaron a que el concejal local Phil Redshaw solicitara medidas.

Redshaw pidió al East Riding of Yorkshire Council una revisión urgente de la seguridad de la calle para determinar las posibles causas de los incidentes y evaluar cambios que reduzcan el riesgo. El concejal sostuvo que los dos accidentes deben funcionar como una advertencia y señaló que en la zona se han producido otros incidentes y situaciones de riesgo durante los últimos años.

Desde septiembre, Redshaw escribió al secretario del Hull City para solicitar que el club recordara a sus jugadores y empleados la necesidad de circular con especial precaución por Millhouse Woods Lane. Explicó entonces que cada temporada llegan nuevos futbolistas que pueden no conocer las características de la vía.

MÁS INFORMACIÓN: Manchester City presenta apelación tras ser declarado culpable de incumplir las reglas financieras de la Premier League

El East Riding of Yorkshire Council indicó que continuará monitoreando el lugar y que tendrá en cuenta la información proporcionada por la policía y otras partes como parte de la revisión de las carreteras de la región. También se han planteado trabajos en el sector para reducir el riesgo de nuevos accidentes, aunque todavía no se ha informado públicamente de una modificación concreta derivada de estos dos casos.

Gourna-Douath llegó al Hull City durante el mercado de verano procedente del Red Bull Salzburg, después de jugar la temporada anterior cedido en Le Havre. El francés pudo continuar con sus actividades tras el accidente, pero el segundo vuelco de un futbolista del club en 20 días trasladó la atención hacia las condiciones de la vía que conduce al centro de entrenamiento.