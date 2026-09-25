Manchester City, culpable de infringir las reglas financieras de la Premier League: ¿qué sanciones puede recibir?

La comisión independiente habría encontrado responsable al Manchester City en casi todos los cargos por irregularidades financieras; el castigo todavía no está definido

El equipo Citizen, a la espera de conocer su castigo | Reuters

El caso financiero que ha marcado a la Premier League durante los últimos años dio un nuevo paso. Manchester City fue declarado culpable de 114 de las 115 infracciones financieras que la liga presentó en su contra, de acuerdo con información publicada por The Athletic. La resolución fue emitida por una comisión independiente, aunque todavía no se han anunciado las sanciones correspondientes.

La investigación comenzó después de que la Premier League acusara al conjunto dirigido por entonces por Pep Guardiola de presuntas violaciones a sus normas financieras durante un periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. El expediente contemplaba acusaciones relacionadas con información económica, pagos a jugadores y entrenadores, reglas de sostenibilidad y cooperación con la investigación.

Manchester City siempre negó las acusaciones y sostuvo que contaba con pruebas para defender su postura, mientras que el proceso legal se extendió durante varios años debido a la cantidad de documentación analizada y la complejidad del expediente. El club ahora tiene previsto presentar una apelación contra la decisión de la comisión independiente.

El fallo conocido este 25 de septiembre señala que de los 115 cargos presentados por la Premier League, solamente uno no habría sido considerado como infracción. Entre los señalamientos se encontraban 54 relacionados con la entrega de información financiera precisa entre 2009-10 y 2017-18, además de cargos por remuneraciones de futbolistas y técnicos, regulaciones de rentabilidad y sostenibilidad, y supuesta falta de colaboración con la liga.

¿Qué sanciones puede recibir Manchester City tras el veredicto?

La resolución todavía no representa el final del procedimiento, ya que la Premier League debe determinar las consecuencias deportivas y económicas. Las sanciones no han sido anunciadas y permanecen como parte de una etapa posterior del proceso, mientras el Manchester City prepara su recurso legal.

Dentro del reglamento de la Premier League existen distintas posibilidades para castigar a un club declarado responsable de infracciones. Entre las opciones aparecen multas económicas, deducción de puntos, suspensión de partidos, restricciones relacionadas con registros de jugadores e incluso una posible expulsión de la competición, según la gravedad de la resolución.

Una de las medidas que más atención ha generado es una posible reducción de puntos, ya que este tipo de sanción ha sido utilizada recientemente en casos relacionados con incumplimientos financieros. Sin embargo, los precedentes de Everton, Nottingham Forest u otros clubes no necesariamente establecen la consecuencia que podría enfrentar Manchester City, debido a que el expediente actual involucra un número mayor de cargos y diferentes periodos.

MÁS INFORMACIÓN: Arbitraje admite error en polémico gol de Haaland que dio triunfo al City ante United También existe la posibilidad de que una sanción deportiva tenga efectos sobre temporadas anteriores. Algunos reportes señalan que una deducción de puntos podría aplicarse de manera retrospectiva, lo que abriría el debate sobre títulos obtenidos durante el periodo investigado, aunque cualquier medida dependerá de la resolución final y de los procesos de apelación.

¿Cuándo se conocería la sanción definitiva para Manchester City?

Por ahora, no existe una fecha oficial para conocer el castigo definitivo contra Manchester City. La comisión independiente primero deberá completar la fase de sanciones y posteriormente el club podrá recurrir la decisión dentro de los mecanismos establecidos.

El proceso podría extenderse debido a la intención del Manchester City de apelar el veredicto. El club ha insistido desde que recibió los cargos en 2023 que defenderá su posición y que continuará utilizando las vías legales disponibles.

Mientras se define el castigo, el impacto del caso ya representa uno de los episodios más importantes en la historia reciente de la Premier League. La resolución sobre las sanciones determinará si el expediente tendrá consecuencias únicamente económicas o si afectará directamente la situación deportiva del Manchester City dentro del fútbol inglés.

El club deberá esperar la determinación final del organismo independiente y el resultado de una eventual apelación antes de conocer el alcance definitivo de las medidas. La investigación que comenzó en 2023 entra ahora en una nueva etapa, con el futuro deportivo y financiero del Manchester City bajo análisis.