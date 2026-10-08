¿Mourinho falló en unir al vestuario del Real Madrid? Esto dice la prensa española

El vestuario del Real Madrid vuelve a estar bajo la mirada de los medios españoles. A poco más de tres meses del regreso de José Mourinho al banquillo, distintas informaciones y análisis cuestionan si el entrenador portugués ha conseguido resolver los conflictos entre futbolistas que marcaron las últimas temporadas. Aunque su llegada generó expectativas de recuperar la disciplina, las diferencias internas seguirían presentes en el equipo durante la campaña 2026-27.

Las versiones sobre el trabajo del técnico han cambiado conforme avanzó la temporada. Mientras algunos medios destacaron inicialmente una mejor relación entre Mourinho y sus jugadores, otros comenzaron a señalar que los problemas de convivencia permanecían sin resolver. El reciente derbi ante el Atlético de Madrid y las polémicas alrededor de Kylian Mbappé volvieron a colocar el ambiente del vestuario en el centro del debate.

La discusión tampoco se limita a la gestión del portugués. Desde las etapas de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, la prensa española ha documentado diferencias entre jugadores, desacuerdos con los entrenadores y cuestionamientos sobre la autoridad dentro del equipo. Una acumulación de antecedentes que permite entender por qué la llegada de Mourinho no necesariamente representaba una solución inmediata.

De la aparente unión con Mourinho a las nuevas críticas de la prensa española

En agosto, ElDesmarque presentó una imagen favorable del nuevo ambiente del Real Madrid. El medio destacó que los entrenamientos mostraban mayor cercanía entre los futbolistas, con bromas y gestos de complicidad que contrastaban con las tensiones del curso anterior. Incluso resaltó un abrazo entre Mourinho y Vinicius Junior como una muestra del cambio en la relación entre el entrenador y sus figuras.

La percepción positiva continuó durante septiembre. El diario AS publicó un análisis titulado ‘Mou convence a todos’, en el que destacó el respaldo que había conseguido el portugués de futbolistas como Jude Bellingham, Vinicius, Mbappé y Thibaut Courtois. Después de la victoria contra el Inter de Milán en la Champions League, el delantero francés reconoció la influencia de Mourinho sobre el grupo y aseguró que el técnico le hacía sentir especial. Sin embargo, esas declaraciones públicas no necesariamente reflejaban el estado de todas las relaciones internas.

La visión de otros medios fue menos optimista. SPORT cuestionó la capacidad de Mourinho para transformar una plantilla en la que las figuras conservaban una influencia considerable. El análisis planteaba que el entrenador había optado por una relación menos confrontativa con las estrellas, sin alcanzar la cercanía que caracterizó a Ancelotti ni recuperar las exigencias que intentó establecer Xabi Alonso.

La Cadena SER presentó una versión más preocupante. Antón Meana aseguró en El Larguero que el vestuario continuaba prácticamente en la misma situación que cinco meses atrás, pese al cambio de entrenador. El periodista recordó las dificultades de convivencia durante las etapas anteriores y sostuvo que Mourinho todavía no conseguía modificar esa dinámica.

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La información abrió un debate sobre las expectativas que acompañaron el regreso del portugués. Julio Pulido cuestionó que Mourinho no hubiera mostrado la autoridad que se esperaba de su contratación, al comparar la imagen de entrenador de mano dura con una gestión más conciliadora. Por su parte, Miguel Ángel Chazarri consideró que el problema superaba al técnico y apuntó al desgaste en la relación de parte del entorno madridista con Mbappé y Vinicius. Para ambos analistas, cambiar de entrenador no basta cuando existen conductas y conflictos acumulados dentro de la plantilla.

Los conflictos que Mourinho heredó de Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa

Los antecedentes de esta situación se remontan a las temporadas anteriores. En mayo de 2026, El País publicó un reportaje sobre el deterioro del vestuario después de dos años en los que los futbolistas habían adquirido mayor influencia en las decisiones deportivas. El análisis recuperó los problemas de funcionamiento que Ancelotti ya había advertido desde 2024 y explicó cómo las diferencias se agravaron posteriormente, tanto entre jugadores como en su relación con los cuerpos técnicos.

La etapa de Xabi Alonso estuvo marcada por desacuerdos con algunos de los principales futbolistas. Uno de los episodios ocurrió durante el clásico de octubre de 2025, cuando Vinicius mostró públicamente su molestia después de ser sustituido. También trascendieron diferencias de otros integrantes de la plantilla con las decisiones del entrenador. Aquellas tensiones terminaron por dividir a un grupo en el que algunos jugadores respaldaban al técnico y otros cuestionaban su gestión.

La situación tampoco desapareció con Álvaro Arbeloa. El propio entrenador reconoció públicamente que había tenido diferencias con algunos futbolistas durante su etapa en el banquillo. En mayo, El País documentó problemas con Dani Carvajal, Dani Ceballos y otros integrantes de la plantilla, además del enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Este último episodio representó una muestra de que los conflictos ya no se limitaban a la relación entre futbolistas y entrenadores, sino que también afectaban a la convivencia entre compañeros.

En la presente temporada, las dudas se han trasladado al funcionamiento colectivo y al peso de las principales figuras. El País señaló en septiembre que Mourinho seguía apostando por buena parte de los futbolistas que habían formado la base del equipo de Xabi Alonso, sin encontrar todavía una respuesta convincente en los encuentros de mayor exigencia. Las dificultades defensivas y el rendimiento de Vinicius, Mbappé y los mediocampistas volvieron a generar cuestionamientos sobre una plantilla que conserva varios de sus problemas deportivos.

La situación de Mbappé echa más leña al fuego

El caso de Mbappé también ha incrementado la presión sobre el entorno madridista. Su comportamiento durante la recuperación de una lesión de rodilla y las críticas que recibió por sus actividades fuera del campo provocaron nuevas discusiones en la prensa española. No obstante, la Cadena SER informó que el club mantiene su respaldo al delantero francés y que Mourinho tiene previsto defenderlo públicamente. Esta postura ha reabierto el debate sobre hasta dónde debe llegar la protección de las estrellas y cómo debe ejercer su autoridad el entrenador.

Pese a las críticas, no todos los reportes consideran que Mourinho haya perdido el respaldo de sus jugadores. Además de los elogios que recibió durante las primeras semanas, el técnico ha protagonizado gestos de cercanía con algunos integrantes de la plantilla, como su visita a Raúl Asencio durante la recuperación de una operación. Estas acciones ofrecen una perspectiva distinta a las versiones que describen un vestuario distante, aunque tampoco permiten concluir que todos los conflictos estén solucionados.

Por ahora, la prensa española coincide en que el Real Madrid enfrenta problemas que comenzaron antes del regreso de Mourinho, aunque existen distintas interpretaciones sobre los avances del entrenador. Las primeras muestras de respaldo contrastan con los reportes de octubre sobre la persistencia de tensiones. Con partidos ante Villarreal, Roma y Barcelona en el calendario, el portugués afronta el desafío de conseguir resultados mientras intenta reconstruir la cohesión de un grupo que lleva varias temporadas bajo cuestionamiento.

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