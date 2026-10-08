Posibles alineaciones del Alianza vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II
Alianza recibe a Águilas Doradas por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II. Conozca las alineaciones y cómo ver el partido.
Avanzan las emociones de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II y un partido en el cronograma es entre Alianza y Águilas Doradas, dos equipos que están fuera de los ocho en estos momentos y con rendimiento irregular. Sin duda es un juego interesante para ver cuál de los dos puede empezar a remar y seguir con chances de meterse a los cuadrangulares.
Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Alianza: Eduar Beltrán; Israel Alba, Kevin Moreno, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Deinner Quiñones, Ever Meza, Jair Castillo, Jesús Muñoz y Cristian Vergara. D.T.: Flabio Torres.
Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Dylan Lozano, Andrés Mosquera, John Ontaneda, Javier Mena; Frank Lozano, Iván Rojas, Fabián Suárez, Andrés Ricaurte, Matías Ramírez y Ricardo Márquez. D.T.: Flavio Robatto.
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¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II?
El partido entre el equipo de Valledupar y el antioqueño, correspondiente a la fecha 14 del torneo finalización, se podrá ver por medio de la señal básica de Win Sports y también por Win Sports +. Ahora bien, si usted no desea verlo por televisión, puede suscribirse a la aplicación de Win Play y verlo vía straming por ahí.
Últimos cinco partidos de Alianza
- 02.10.2026 | Deportivo Cali 3-1 Alianza | Fecha 13.
- 27.09.2026 | Jaguares 1-2 Alianza | Fecha 12
- 19.09.2026 | Alianza 1-4 Independiente Santa Fe | Fecha 11.
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- 09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 10.
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Últimos cinco partidos de Águilas Doradas
- 03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares | Fecha 13.
- 27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas | Fecha 3.
- 23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas | Fecha 12.
- 18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 11.
- 13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas | Fecha 10.