Posibles alineaciones del Alianza vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II

Alianza recibe a Águilas Doradas por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II. Conozca las alineaciones y cómo ver el partido.

Alineaciones Alianza vs Águilas Doradas por Liga BetPlay

Avanzan las emociones de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II y un partido en el cronograma es entre Alianza y Águilas Doradas, dos equipos que están fuera de los ocho en estos momentos y con rendimiento irregular. Sin duda es un juego interesante para ver cuál de los dos puede empezar a remar y seguir con chances de meterse a los cuadrangulares.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Eduar Beltrán; Israel Alba, Kevin Moreno, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Deinner Quiñones, Ever Meza, Jair Castillo, Jesús Muñoz y Cristian Vergara. D.T.: Flabio Torres.

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Dylan Lozano, Andrés Mosquera, John Ontaneda, Javier Mena; Frank Lozano, Iván Rojas, Fabián Suárez, Andrés Ricaurte, Matías Ramírez y Ricardo Márquez. D.T.: Flavio Robatto.

¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo de Valledupar y el antioqueño, correspondiente a la fecha 14 del torneo finalización, se podrá ver por medio de la señal básica de Win Sports y también por Win Sports +. Ahora bien, si usted no desea verlo por televisión, puede suscribirse a la aplicación de Win Play y verlo vía straming por ahí.

Últimos cinco partidos de Alianza

02.10.2026 | Deportivo Cali 3-1 Alianza | Fecha 13.

27.09.2026 | Jaguares 1-2 Alianza | Fecha 12

19.09.2026 | Alianza 1-4 Independiente Santa Fe | Fecha 11.

15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza | Fecha 3.

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 10.

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Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares | Fecha 13.

27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas | Fecha 3.

23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas | Fecha 12.

18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 11.

13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas | Fecha 10.

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