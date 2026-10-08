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Posibles alineaciones del Alianza vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II

Publicado por Camilo Robles Vento

Alianza recibe a Águilas Doradas por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II. Conozca las alineaciones y cómo ver el partido.

Alineaciones Alianza vs Águilas Doradas por Liga BetPlay
Alineaciones Alianza vs Águilas Doradas por Liga BetPlay

Avanzan las emociones de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II y un partido en el cronograma es entre Alianza y Águilas Doradas, dos equipos que están fuera de los ocho en estos momentos y con rendimiento irregular. Sin duda es un juego interesante para ver cuál de los dos puede empezar a remar y seguir con chances de meterse a los cuadrangulares.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Eduar Beltrán; Israel Alba, Kevin Moreno, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Deinner Quiñones, Ever Meza, Jair Castillo, Jesús Muñoz y Cristian Vergara. D.T.: Flabio Torres.

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Dylan Lozano, Andrés Mosquera, John Ontaneda, Javier Mena; Frank Lozano, Iván Rojas, Fabián Suárez, Andrés Ricaurte, Matías Ramírez y Ricardo Márquez. D.T.: Flavio Robatto.

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¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo de Valledupar y el antioqueño, correspondiente a la fecha 14 del torneo finalización, se podrá ver por medio de la señal básica de Win Sports y también por Win Sports +. Ahora bien, si usted no desea verlo por televisión, puede suscribirse a la aplicación de Win Play y verlo vía straming por ahí.

Últimos cinco partidos de Alianza

  • 02.10.2026 | Deportivo Cali 3-1 Alianza | Fecha 13.
  • 27.09.2026 | Jaguares 1-2 Alianza | Fecha 12
  • 19.09.2026 | Alianza 1-4 Independiente Santa Fe | Fecha 11.
  • 15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza | Fecha 3.
  • 09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 10.

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Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

  • 03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares | Fecha 13.
  • 27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas | Fecha 3.
  • 23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas | Fecha 12.
  • 18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 11.
  • 13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas | Fecha 10.

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