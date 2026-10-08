¿Cómo protegerse de los efectos de los ciclones tropicales en el océano Pacífico y el Golfo de México?

Identificar los refugios temporales cercanos, conocer las rutas de evacuación, revisar las condiciones de la vivienda y mantener limpias las coladeras y desagües

Recomendaciones sobre ciclones tropicales | Reuters

México enfrenta los efectos de tres ciclones tropicales de manera simultánea este jueves 8 de octubre de 2026. La tormenta tropical Simón, el huracán Isaías y la tormenta tropical Rachel mantienen bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas por las lluvias, vientos y oleaje que pueden generar en distintas regiones del país. Ante este panorama, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) solicitaron a la población tomar medidas preventivas, principalmente en comunidades costeras y zonas susceptibles a inundaciones y deslaves.

El periodo del 8 al 11 de octubre será importante para conocer la evolución y trayectoria de estos fenómenos meteorológicos. Mientras Simón podría intensificarse a huracán y aproximarse al occidente de México, Rachel presenta posibilidades de dirigirse hacia la península de Baja California y el huracán Isaías avanza por el Golfo de México rumbo a Estados Unidos. Las autoridades advierten que los riesgos no se limitan a los lugares donde el centro de un ciclón toca tierra, debido a que sus bandas nubosas pueden ocasionar precipitaciones a cientos de kilómetros de distancia.

¿Qué estados están en riesgo por los tres ciclones activos: Simón, Isaías y Rachel?

Los estados con mayor atención por los efectos de Simón son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, donde se prevén precipitaciones, rachas de viento y oleaje. De acuerdo con los avisos de Conagua del 8 de octubre, Guerrero y Michoacán podrían registrar lluvias torrenciales, mientras que Oaxaca espera lluvias intensas. En el caso de Isaías, las entidades bajo vigilancia son Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Chiapas, además de sectores de Tamaulipas donde pueden presentarse efectos indirectos. Por su parte, Rachel se debilitó a tormenta tropical y permanecía lejos de las costas mexicanas durante la mañana del jueves, sin generar efectos directos en ese momento, aunque su posible desplazamiento hacia Baja California requiere seguimiento durante el fin de semana.

¿Qué efectos provocan los ciclones tropicales y de cuáles hay que protegerse?

Los ciclones tropicales pueden generar lluvias, inundaciones, desbordamiento de ríos, deslaves, vientos fuertes, oleaje y marea de tormenta, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Las precipitaciones pueden elevar el nivel de arroyos y provocar corrientes capaces de arrastrar vehículos, mientras que el agua acumulada en terrenos inclinados aumenta el riesgo de deslizamientos. En las zonas costeras, el oleaje representa un peligro para embarcaciones y personas que permanecen cerca del mar. Para este jueves, Simón presenta un pronóstico de lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en algunas regiones del Pacífico, además de oleaje que podría alcanzar entre tres y cuatro metros en costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante los efectos de ciclones?

Protección Civil recomienda preparar un plan familiar de emergencia antes de la llegada de un ciclón tropical. Entre las principales medidas se encuentran identificar los refugios temporales cercanos, conocer las rutas de evacuación, revisar las condiciones de la vivienda y mantener limpias las coladeras y desagües. También se debe preparar una mochila de emergencia con documentos protegidos contra el agua, medicamentos, botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecederos, agua potable, radio, linterna y pilas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan incluir las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

Durante las lluvias y vientos, la recomendación es permanecer en un sitio protegido y atender las instrucciones de las autoridades locales. No se deben cruzar calles inundadas, caminar por corrientes de agua ni intentar atravesar ríos o arroyos a bordo de un vehículo. Además, es necesario alejarse de ventanas, cables eléctricos caídos, árboles y estructuras que puedan desprenderse por el viento. Si Protección Civil ordena una evacuación, se debe abandonar la zona y trasladarse al refugio indicado. Después del paso del ciclón, las personas que dejaron sus viviendas deben esperar la autorización oficial para regresar y evitar el consumo de agua o alimentos que hayan estado en contacto con inundaciones.

Pronóstico y trayectoria de Simón, Isaías y Rachel; del 8 al 11 de octubre

Simón es uno de los sistemas que requiere mayor vigilancia en el Pacífico mexicano. Durante la mañana del jueves 8 de octubre permanecía como tormenta tropical frente a las costas de Michoacán, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. El pronóstico de Conagua señala que podría fortalecerse rápidamente y alcanzar la categoría de huracán durante el viernes 9 de octubre. Para el sábado 10 y domingo 11 se contempla su aproximación a las costas de Colima y Jalisco, con posibilidad de evolucionar a huracán mayor. Las autoridades establecieron una zona de vigilancia por posibles vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit. Por su parte, Rachel ya se había debilitado a tormenta tropical el jueves 8. Las previsiones contemplan que modifique su trayectoria hacia el noreste y que sus remanentes puedan aproximarse a Baja California alrededor del domingo 11, aunque este escenario está sujeto a cambios.

En el Golfo de México, Isaías alcanzó la categoría 1 de huracán antes del jueves 8 de octubre, con vientos sostenidos de aproximadamente 130 kilómetros por hora durante la mañana. Su circulación mantiene pronósticos de lluvias en la península de Yucatán y el sureste mexicano, pero la trayectoria prevista apunta hacia la costa estadounidense del Golfo de México, con posibilidad de tocar tierra entre el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, en la región comprendida entre Luisiana y Florida. Para el domingo 11, el sistema podría encontrarse sobre territorio estadounidense y perder intensidad. Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil recomiendan consultar sus avisos continuamente, ya que las trayectorias, las categorías y los sitios de posible impacto pueden modificarse conforme evolucionan los tres sistemas.