Bad Bunny aparecerá en el GTA VI

El cantante puertorriqueño tendrá su personaje en la nueva entrega del videojuego, además de que formará parte de la banda sonora

Rockstar Games confirma a Bad Bunny en el GTA VI | Reuters/Rockstar Games

Grand Theft Auto VI es uno de los videojuegos más esperados de los últimos tiempos. Desde la última entrega en el 2013, los aficionados de esta franquicia quedan a la espera de una nueva edición, la cual está a la vuelta de la esquina. Rockstar Games ha ido dando pistas de lo que aparecerá en el GTA VI, incluyendo los artistas que estarán en el juego, incluyendo a Bad Bunny.

El jueves 8 de octubre, Rockstar anunció las seis radios in-game del GTA VI, la mayor colección de música en la historia de esta franquicia. Una de ellas será Cocoteo FM, una estación de música latina contemporánea que tendrá como presentadores a Bad Bunny y a RaiNao.

Además de la estación latina que nos acompañará en Vice City y Leónida, existirá AfroBank FM, con música africana con Burna Boy y Palms Trax; Chamber 106.6 tendrá metal clásico de Kerry King y Tom Araya de Slayer; Flash FM tendrá lo mejor del pop con Robyn y Alex Consani; música country en Dirty South Classics con Trick Daddy y Trina y también en Back Country Radio que será presentada por Morgan Wallen, Lana Del Rey y Jeremy Dufrene.

“Cocoteo entiende nuestra vibra, nuestra forma de hablar, nuestros gustos, nuestro orgullo, nuestras experiencias, nuestras tradiciones y todas nuestras locuras”, declaró RaiNao a Pitchfork en un comunicado. “Se siente increíblemente especial prestar mi voz a GTA VI y hacerlo de la mejor manera posible: divirtiéndome, encarnando a un personaje que se parece a mí y poniendo nuestra cultura, nuestra música y nuestra gente en el centro de atención”.

¿Qué artistas aparecerán en el Grand Theft Auto VI?

El personaje de Benito será dentro del juego tendrá el nombre de El Martillo. La canción EoO del 2025 formará parte de la banda sonora del GTA VI, que incluye a los siguientes artistas, incluyendo a Rauw Alejandro, Romeo Santos y otros artistas latinos.

That’s It – Yung Lean (feat. Future & Metro Boomin)

RHYNO – Travis Scott (producida por Guy-Manuel de Homem-Christo)

Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy

Last Thing You Need – Morgan Wallen

Macacoa 2000 – Rauw Alejandro

Keith Richards – Bright Lights, Big City

EoO – Bad Bunny

Si es trucho es trucho (Remix) – Axel Rulay featuring Farruko & El Afla

Canalla – Romeo Santos & El Chaval de la Bachata

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¿Cuándo se estrena el GTA IV y para qué consolas?

Rockstar Games anunció que la fecha de estreno del Grand Theft Auto VI será el 19 de noviembre de 2026. Estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Se esperaba una versión para PC, pero de inicio no estará disponible en Cloud Gaming.