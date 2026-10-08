Técnico de Benín explota tras la despedida de Messi: “No nos dieron nada, ni una foto”

Gernot Rohr contó que sus jugadores intentaron intercambiar camisetas y tomarse fotografías con el capitán argentino después del amistoso

Messi marcó un gol y colaboró con dos asistencias ante Benín | Reuters

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina dejó una experiencia particular para Benín. Después de la derrota 3-0 en el Estadio Monumental, el técnico Gernot Rohr reveló que sus jugadores no pudieron conseguir fotografías, camisetas ni acercarse al capitán argentino una vez terminado el encuentro.

Rohr explicó que varios futbolistas de Benín habían llevado sus propias camisetas con la intención de intercambiarlas con integrantes de la Albiceleste. Sin embargo, el operativo de seguridad impidió que la delegación africana pudiera acceder al túnel o acercarse a los jugadores argentinos después del partido. “Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo”, relató el entrenador en declaraciones a la radio francesa RMC.

El técnico resumió la situación al señalar: “El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta”. Rohr explicó que sus futbolistas intentaron concretar algún intercambio, pero no consiguieron hacerlo una vez terminado el encuentro.

La delegación de Benín, en cambio, sí tuvo un gesto con Messi antes del inicio del partido. El capitán Sessi D’Almeida entregó al argentino una estatuilla de las Amazonas del Dahomey, una rosa y una carta escrita en representación del plantel. El obsequio hacía referencia a un antiguo cuerpo militar integrado por mujeres en el Reino de Dahomey, territorio que actualmente corresponde a Benín.

Rohr también contó que uno de sus jugadores, Tijani, es admirador de Messi y participó en el intento de entregarle la rosa antes del encuentro. Después del partido circularon imágenes de futbolistas de Benín intentando fotografiarse con el delantero argentino durante la noche en el Monumental.

El entrenador alemán sí consiguió llevarse un recuerdo relacionado con Messi. Rohr conservaba una camiseta del argentino correspondiente al Mundial de Rusia 2018, que Messi había firmado después del partido entre Argentina y Nigeria. El técnico explicó que posteriormente pudo entregársela a Lionel Scaloni y recuperar la prenda con la firma del capitán argentino.

Más allá de la situación posterior al partido, Rohr destacó la importancia que tuvo para Benín participar en la última presentación de Messi con Argentina. “Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi”, señaló el entrenador, quien también calificó la visita al Monumental como una experiencia para sus futbolistas jóvenes.

Argentina se impuso 3-0 a Benín en el partido que marcó la despedida de Messi de la selección nacional. Leo anotó un gol y colaboró con dos asistencias, en una noche que dejó un sabor agridulce en los futbolistas del cuadro visitante.