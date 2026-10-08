Falcao entrena en Panamá y crece el misterio sobre su futuro

Radamel Falcao sigue trabajando para encontrar nuevo club y entrena con Águilas de la Universidad de Panamá. Además, jugará con las leyendas del Atlético de Madrid.

Falcao García, delantero colombiano | VizzorImage.

Radamel Falcao García continúa trabajando para definir su futuro deportivo después de su salida de Millonarios al finalizar el primer semestre de la Liga BetPlay 2026. A sus 40 años, el delantero samario no tendría entre sus planes inmediatos ponerle punto final a su carrera y mantiene la intención de encontrar un nuevo equipo para continuar jugando al fútbol profesional.

Uno de los clubes con los que Falcao habría tenido conversaciones es el San Francisco de La Chorrera, de Panamá. Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva posibilidad que llamó la atención, luego de que el colombiano apareciera en fotografías junto al cuerpo técnico de Águilas de la Universidad de Panamá, equipo que compite en la segunda división del fútbol de ese país.

Falcao entrena con Águilas de la Universidad de Panamá

Las imágenes rápidamente se hicieron virales y alimentaron las versiones sobre una posible llegada del atacante al conjunto panameño. Por ahora, no existe confirmación de que Falcao vaya a convertirse en jugador del club, por lo que una de las posibilidades es que simplemente esté realizando trabajos físicos y entrenamientos mientras define su futuro.

Joel Tapia, preparador físico de Águilas de la Universidad de Panamá, compartió en Instagram un mensaje dedicado al goleador colombiano. “El placer más noble es el disfrute del conocimiento, la experiencia… para mí ha sido un honor compartir, escuchar y ver cada detalle de un entrenamiento con una leyenda del fútbol mundial. Gracias Radamel Falcao por esta gran experiencia vivida”, escribió.

El integrante del cuerpo técnico también publicó posteriormente una reflexión en la que destacó la importancia de aprovechar cada momento y la experiencia adquirida. Las publicaciones fueron suficientes para despertar la ilusión de los aficionados del club, que sueñan con contar con un futbolista de la trayectoria de Falcao en su objetivo de conseguir el ascenso.

¿Falcao jugará en Panamá?

La gran incógnita es si el delantero terminará firmando un contrato profesional con Águilas de la Universidad de Panamá o si solamente utilizará las instalaciones y los entrenamientos del equipo para mantenerse en forma mientras define su próximo destino. Por ahora, ninguna de las partes ha confirmado un acuerdo.

La situación del mercado tampoco facilita las cosas. Las ventanas de transferencias de la mayoría de las principales ligas ya finalizaron, por lo que las opciones para Falcao son más reducidas. Aun así, el colombiano continúa trabajando físicamente y todo apunta a que esperará una oportunidad que le permita seguir compitiendo.

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Mientras se resuelve su futuro, Falcao tendrá otra oportunidad para volver a ponerse la camiseta del Atlético de Madrid, aunque en esta ocasión será en un partido de leyendas. El equipo español se enfrentará al Club América el próximo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

Falcao volverá a jugar con las leyendas del Atlético

El encuentro está programado para las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, y tendrá una duración de 80 minutos, divididos en dos tiempos de 40. En caso de terminar empatado, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

El conjunto madrileño reunirá a varias de sus grandes figuras de los últimos años. Además de Falcao, están previstos nombres como David Villa, Diego Godín y Maxi Rodríguez, futbolistas que compartieron vestuario con el colombiano durante su etapa en el Atlético de Madrid entre 2011 y 2013.

Así, mientras se prepara físicamente en Panamá y espera resolver dónde continuará su carrera, Falcao García mantiene abierta la puerta al fútbol profesional. El delantero todavía no ha anunciado cuál será su próximo club, pero sus entrenamientos y su participación en el partido de leyendas del Atlético dejan claro que, por ahora, el retiro no parece estar en sus planes.

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