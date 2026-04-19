Mikel Arteta ‘culpa’ a la suerte en la derrota del Arsenal ante el Manchester City

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, dio sus primeras impresiones tras la derrota que deja a los Gunners en la cuerda floja de la Premier League

Mikel Arteta lamenta la derrota del Arsenal | Reuters

El Manchester City dejó al Arsenal herido tras imponerse 2-1 en el Etihad Stadium este domingo 19 de abril, un resultado que lo instala como firme candidato al título de la Premier League. Con un partido menos, el conjunto Sky Blue se coloca en una posición privilegiada para arrebatarle el liderato a los Gunners en las próximas jornadas. Sin embargo, Mikel Arteta restó mérito al triunfo rival al señalar que todo se debió, en parte, a la “suerte”, una referencia a un par de jugadas ofensivas que terminaron por estrellarse en el poste que defendía Gianluigi Donnarumma.

Tras el pitazo final, el técnico del Arsenal compareció ante los medios y reconoció que la lucha por el campeonato prácticamente ha vuelto a empezar. El entrenador subrayó la igualdad existente en la parte alta de la tabla y dejó claro que comprende la presión y el momento competitivo que atraviesan ambos equipos, conscientes de que cualquier detalle puede ser determinante en la recta final de la temporada.

“Prácticamente la liga vuelve a empezar. El City tiene un partido menos y nosotros le sacamos tres puntos de ventaja. Quedan cinco jornadas. Todo empieza otra vez”, declaró Mikel Arteta en la sala de prensa. “Hubo un factor de suerte, con tiros a los postes. Perdimos una ocasión para sacar un buen resultado. Es una nueva Premier“.

El primer golpe lo dio el Manchester City al minuto 15, cuando Rayan Cherki protagonizó una jugada individual de gran calidad: se abrió espacio dentro del área con regate corto, dejó atrás a varios defensores y definió con precisión para firmar el 1-0. La ventaja duró poco, porque el Arsenal reaccionó casi de inmediato. Al 17’, un error en la salida de Gianluigi Donnarumma fue aprovechado por Kai Havertz, quien presionó, recuperó el balón cerca del área y resolvió con rapidez para el 1-1.

El gol decisivo llegó en la segunda mitad, al minuto 64. Tras una jugada insistente dentro del área, el balón quedó suelto y Erling Haaland apareció en el lugar preciso para empujarlo al fondo y marcar el 2-1. Fue una acción de oportunismo puro que terminó por inclinar el partido a favor del City, que ya no soltaría la ventaja hasta el final.

“Dimos la cara e hicimos el partido que queríamos hacer. Hicimos muchas cosas bien para llevar el partido a donde queríamos y tuvimos las mejores ocasiones, pero no las aprovechamos, y esa es la realidad”, indicó el estratega del Arsenal.

El Arsenal acumula ya 22 años sin conquistar la Premier League, una sequía que parecía cerca de terminar durante gran parte de la temporada actual, cuando se consolidó como el principal candidato gracias a la ventaja de puntos sobre sus perseguidores. Sin embargo, tropiezos recientes, como la derrota ante el Bournemouth y el revés frente al Manchester City, han reducido drásticamente su margen de error, obligándolo a mantener un nivel casi perfecto en el cierre si quiere sostener sus aspiraciones al título.

“Hay muchas cosas que aprender y que necesitamos asumir los errores. La diferencia ante el City estuvo en las áreas. Cada partido es distinto y hay que comprobar cómo está el equipo. Nos faltan jugadores clave y los necesitamos cuanto antes porque debemos ser mejores“, sentenció.

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