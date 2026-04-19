Alerta en estos estados por intensa ola de calor en México, alcanzarán hasta 45°C: ¿Cuándo acaba?

La circulación anticiclónica mantiene temperaturas extremas en varias regiones mientras el frente frío 45 provoca lluvias y descensos térmicos

Siguen los contrastes climáticos en México | Reuters

La ola de calor se intensifica en México. El Servicio Meteorológico Nacional reportó este 19 de abril de 2026 la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que mantiene condiciones de calor extremo en distintas regiones del país, con temperaturas máximas que alcanzan entre 40 y 45 grados Celsius.

El fenómeno afecta principalmente zonas del norte, occidente y sur del territorio nacional, donde la radiación solar y la estabilidad atmosférica favorecen un ambiente seco y con escasa nubosidad. Este patrón limita la formación de lluvias y permite un aumento sostenido de las temperaturas durante varios días consecutivos.

Entre el 18 y el 22 de abril, los registros más altos se concentran en entidades como Durango, Sinaloa y Guerrero, donde se han previsto valores cercanos o superiores a los 45 grados. En paralelo, amplias regiones del país se mantienen en rangos de 30 a 40 grados, lo que amplía el impacto térmico a nivel nacional.

Este escenario se presenta de forma simultánea con el avance del frente frío número 45, que interactúa con canales de baja presión y el ingreso de humedad, generando lluvias y descensos de temperatura en el noreste, oriente y centro del país, lo que configura un contraste marcado entre regiones.

Intensa ola de calor en México: ¿En qué estados tendrán temperaturas hasta de 45°C?

Las temperaturas más altas, en el rango de 40 a 45 grados Celsius, se registran entre el 18 y el 22 de abril en zonas específicas del país. El 19 de abril, los valores máximos se concentran en el noroeste de Durango, el centro de Sinaloa y el noroeste de Guerrero, donde las condiciones atmosféricas favorecen un calentamiento extremo.

Durante este periodo, la onda de calor se mantiene activa en regiones de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Chiapas, con temperaturas que oscilan entre los 35 y 40 grados. Además, estados como Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán presentan condiciones de calor significativo con valores superiores a los 30 grados.

El pronóstico indica que entre el lunes 20 y el miércoles 22 de abril, el calor persistirá con picos de hasta 45 grados en Durango, Sinaloa, Guerrero y, de forma puntual, en Morelos y Oaxaca. Estas condiciones responden a la permanencia del sistema anticiclónico, que impide la entrada de humedad y mantiene cielos despejados en gran parte del país.

Clima en México: ¿A qué estados afectará el Frente frío 45?

El frente frío número 45 se desplaza sobre el noreste del país y el litoral del Golfo de México, donde interactúa con un canal de baja presión y genera lluvias de diversa intensidad. El 19 de abril se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además, se esperan lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala y Chiapas, así como chubascos en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. En la península de Yucatán, las precipitaciones serán más aisladas, aunque acompañadas de viento.

La masa de aire polar asociada a este sistema provoca un descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y el istmo de Tehuantepec. Este contraste térmico se mantendrá mientras el sistema frontal continúe su desplazamiento y pierda intensidad en los días posteriores.

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