Manchester City vs Arsenal en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 33

¿A qué hora inicia el Manchester City vs Arsenal hoy domingo 19 de abril de 2026?

El partido que acapara todas las miradas finalmente está aquí. Manchester City y Arsenal protagonizan este domingo en el Etihad Stadium un encuentro que, sin ser oficialmente una final, tiene todos los ingredientes de una definición anticipada por el título. Los Gunners lideran la tabla con 70 puntos, seis por encima de su rival, aunque el conjunto dirigido por Pep Guardiola aún tiene un partido pendiente frente al Crystal Palace. Este contexto convierte el enfrentamiento entre el primero y el segundo en un punto de inflexión: una victoria del City, sumada a un triunfo en su juego aplazado, lo pondría a la par en la cima.

Para el equipo de Mikel Arteta, incluso un empate tendría valor, aunque la historia reciente en ese estadio no juega a su favor: ha perdido ocho de sus últimas once visitas y no gana allí desde la temporada 2014/2015. Mientras tanto, el City llega fortalecido tras conquistar la EFL Cup y encadenar resultados contundentes ante rivales de peso, lo que refuerza su candidatura. Guardiola destacó la intensidad y peligrosidad del Arsenal, consciente del reto que representa, aunque también lidia con bajas importantes en defensa que lo obligan a reconfigurar su zaga. En el bando visitante, la ambición se mantiene pese a las ausencias sensibles como la de Bukayo Saka y las dudas físicas de varias piezas clave. El escenario está listo para un enfrentamiento de máxima exigencia, donde cada detalle puede marcar el rumbo del campeonato.

México (CDMX): 09:30 horas

Centroamérica: 09:30 horas

Estados Unidos: 11:30 (ET) horas / 08:30 (PT) horas

Colombia: 11:30 horas

Argentina: 12:30 horas