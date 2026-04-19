Manchester City vs Arsenal en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 33
El Manchester City y el Arsenal, uno y dos de la Premier League, disputarán en el Etihad Stadium quizá el partido más importante de esta temporada
¿A qué hora inicia el Manchester City vs Arsenal hoy domingo 19 de abril de 2026?
El partido que acapara todas las miradas finalmente está aquí. Manchester City y Arsenal protagonizan este domingo en el Etihad Stadium un encuentro que, sin ser oficialmente una final, tiene todos los ingredientes de una definición anticipada por el título. Los Gunners lideran la tabla con 70 puntos, seis por encima de su rival, aunque el conjunto dirigido por Pep Guardiola aún tiene un partido pendiente frente al Crystal Palace. Este contexto convierte el enfrentamiento entre el primero y el segundo en un punto de inflexión: una victoria del City, sumada a un triunfo en su juego aplazado, lo pondría a la par en la cima.
Para el equipo de Mikel Arteta, incluso un empate tendría valor, aunque la historia reciente en ese estadio no juega a su favor: ha perdido ocho de sus últimas once visitas y no gana allí desde la temporada 2014/2015. Mientras tanto, el City llega fortalecido tras conquistar la EFL Cup y encadenar resultados contundentes ante rivales de peso, lo que refuerza su candidatura. Guardiola destacó la intensidad y peligrosidad del Arsenal, consciente del reto que representa, aunque también lidia con bajas importantes en defensa que lo obligan a reconfigurar su zaga. En el bando visitante, la ambición se mantiene pese a las ausencias sensibles como la de Bukayo Saka y las dudas físicas de varias piezas clave. El escenario está listo para un enfrentamiento de máxima exigencia, donde cada detalle puede marcar el rumbo del campeonato.
México (CDMX): 09:30 horas
Centroamérica: 09:30 horas
Estados Unidos: 11:30 (ET) horas / 08:30 (PT) horas
Colombia: 11:30 horas
Argentina: 12:30 horas
Alineaciones del Manchester City vs Arsenal para la jornada 33, al momento
Aunque Pep Guardiola suele introducir ajustes inesperados en citas clave, el Manchester City ha encontrado estabilidad reciente con el sistema 4-2-3-1. Este repunte coloca al técnico español ante una disyuntiva interesante: mantener la regularidad que le ha dado resultados o apostar por una variante táctica que, si bien podría sorprender al rival, también conlleva un riesgo en un momento determinante de la temporada.
Por su parte, Mikel Arteta, discípulo directo de Guardiola, ha consolidado el mismo esquema en el Arsenal, logrando un rendimiento consistente a lo largo del curso. No obstante, la reciente derrota en la EFL Cup precisamente ante el City dejó al descubierto ciertas debilidades. Con ese antecedente cercano, el compromiso de la Premier League se presenta como una oportunidad para que Arteta replantee su estrategia y ajuste piezas en busca de una respuesta más efectiva.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Bernardo Silva, Rodri Hernández, Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku y Erling Haaland.
Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié, Martín Zubimendi, Declan Rice, Leandro Trossard, Kai Havertz, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres
¿Dónde ver el Manchester City vs Arsenal en vivo? Canales de TV y streaming online
Con capacidad para más de 53 mil aficionados, el Etihad Stadium será el escenario de un enfrentamiento decisivo entre Manchester City y Arsenal. Este partido se perfila como uno de los más determinantes en el cierre de la temporada, ya que ambos equipos llegan con aspiraciones claras al título. Los Citizens afrontan el reto de acortar distancias en un momento crítico, sabiendo que cada punto puede inclinar la balanza en la recta final.
Actualmente, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se encuentra a seis puntos de los Gunners, pero con un partido pendiente que podría resultar clave. Una victoria no solo reduciría la diferencia, sino que abriría la puerta a una remontada histórica en la Premier League. Por su parte, el equipo de Mikel Arteta tiene ante sí una oportunidad de oro: si logra imponerse en este compromiso correspondiente a la jornada 33, podría establecer una ventaja considerable que lo acerque de manera firme al campeonato.
México: TNT Sports / Max
Centroamérica: Max
Estados Unidos: NBC, Telemundo, Peacock y SiriusXM
Colombia: ESPN y Disney+
Argentina: ESPN y Disney+