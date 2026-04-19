¡Sismo en la Premier League! Manchester City vence al Arsenal y enciende la pelea por el título

El Manchester City derrotó 2-1 al Arsenal y, con un partido pendiente, alcanzó los 67 puntos, a solo tres de los Gunners, líderes de la Premier League

El Manchester City vence al Arsenal | Reuters



El Manchester City firmó una victoria de enorme peso al imponerse 2-1 al Arsenal este domingo 19 de abril en el Etihad Stadium, en un partido con tintes de final en la Premier League. El resultado no solo reaviva la pelea por el título, sino que deja al conjunto de Pep Guardiola con 67 puntos, a solo tres del liderato que aún ostentan los Gunners.

El encuentro arrancó con una intensidad altísima, como se esperaba de un choque entre el primero y el segundo de la tabla. El City intentó imponer su control a través de la posesión, mientras el Arsenal apostó por transiciones rápidas, lo cual generó un ida y vuelta constante que mantuvo la tensión desde los primeros compases.

La primera gran sacudida llegó al minuto 15, cuando Rayan Cherki firmó una acción individual de alto nivel para abrir el marcador. El atacante se quitó rivales dentro del área con notable técnica y definió con precisión, suficiente para marcar el 1-0, una anotación que encendió a la afición local tras una jugada que reflejó la ambición de los Citizens.

Sin embargo, la respuesta del Arsenal fue inmediata. Apenas al minuto 17, un error en la salida de Gianluigi Donnarumma fue capitalizado por Kai Havertz, quien presionó con determinación para robar el balón y definir el 1-1. El empate devolvió el equilibrio a un partido que no daba tregua.

En la segunda mitad, el Manchester City ajustó piezas y elevó su dominio territorial. La insistencia tuvo recompensa al minuto 64, cuando Erling Haaland apareció dentro del área para empujar el 2-1 con un remate preciso, aprovechando un balón suelto en una jugada de alta tensión.

A partir de ese momento, el conjunto dirigido por Pep Guardiola gestionó la ventaja con oficio, aunque sin poder relajarse. El Arsenal adelantó líneas en busca del empate, pero se encontró con una defensa sólida y con intervenciones clave de Donnarumma, quien corrigió su error inicial con atajadas determinantes.

En los minutos finales, los Gunners apretaron con más empuje que claridad, pero el conjunto Sky Blue resistió hasta el silbatazo final para sellar tres puntos de oro. Con este triunfo, los Citizens alcanzan las 67 unidades y quedan a solo tres del Arsenal, con un partido pendiente que podría igualar la cima y dejar la Premier League completamente abierta rumbo a un cierre de temporada vibrante.

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