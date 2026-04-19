Cobán Imperial vs Achuapa en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y Achuapa por la jornada 21 del Torneo Clausura de Guatemala.

Cobán Imperial vs Achuapa, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cobán Imperial vs Achuapa, un partido correspondiente a la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El encuentro se disputa este domingo 19 de abril en el estadio Verapaz José Ángel Rossi, con dos equipos que llegan con realidades distintas en el cierre del campeonato.

Cobán Imperial afronta este compromiso tras caer 0-2 frente a Malacateco en la jornada anterior. El equipo suma 52 puntos en la tabla acumulada y todavía no tiene asegurada la permanencia, en una lucha donde varios clubes están separados por pocas unidades. En este contexto, está obligado a ganar para no depender de otros resultados en las últimas fechas, con la diferencia de gol como posible factor decisivo.

Por su parte, Achuapa llega a este partido tras perder 0-3 frente a Xelajú MC en su última presentación. Ese resultado confirmó su descenso a la Primera División, por lo que afronta este tramo final sin opciones en la tabla acumulada. A pesar de ello, buscará cerrar el torneo con una mejor imagen en sus últimos compromisos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Achuapa hoy domingo 19 de abril de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Achuapa está programado para el domingo 19 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Achuapa para la jornada 21, al momento

Ni Cobán Imperial ni Achuapa cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Blady Aldana, Marcos Acosta, Thales Moreira, Eduardo Soto, Marco Rivas, Byron Leal, Bryan Lemus, Janderson Pereira, Oscar Mejía, Uri Amaral. DT : Martín García.

: Tomás Casas, Blady Aldana, Marcos Acosta, Thales Moreira, Eduardo Soto, Marco Rivas, Byron Leal, Bryan Lemus, Janderson Pereira, Oscar Mejía, Uri Amaral. : Martín García. Achuapa: Luis Fernando Ruiz, Carlos Castrillo, Carlos Santos, Dayron Suazo, José Corado, Isaías de León, Randall Corado, Kevin Tiul, Kevin Castillo, Erick Sánchez, Alexis Matta. DT: Álvaro García.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Achuapa y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Achuapa:

1 de marzo de 2026 | Achuapa 0-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Achuapa 2-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

16 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 2-2 Achuapa | Torneo Apertura

19 de abril de 2025 | Cobán Imperial 3- Achuapa | Torneo Clausura

16 de febrero de 2025 | Achuapa 0-2 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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