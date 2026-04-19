Mictlán vs Xelajú MC en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mictlán y Xelajú MC por la jornada 21 del Torneo Clausura de Guatemala.

Mictlán vs Xelajú MC, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Mictlán y Xelajú MC! Este domingo 19 de abril, ambos equipos se enfrentan en el estadio La Asunción por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo que puede tener impacto tanto en la parte alta como en la lucha por la permanencia. En el último cruce entre ambos, Xelajú se quedó con la victoria por 2-0.

Mictlán llega a este compromiso tras empatar 2-2 ante Mixco en la jornada anterior. El equipo atraviesa un momento irregular y, además, está plenamente involucrado en la pelea por no descender. Con 50 puntos en la tabla acumulada, comparte la zona de riesgo con Guastatoya y Malacateco, todos igualados. La diferencia de gol es un factor que juega en su contra, por lo que necesita sumar para no complicar su situación en el cierre del torneo.

Por su parte, Xelajú MC afronta el encuentro luego de imponerse 3-0 a Achuapa en su última presentación. Ese triunfo le permitió mantenerse en la parte alta de la tabla y asegurar su presencia en la fase final. Ahora, el equipo buscará sostener su rendimiento y sumar nuevamente para consolidarse en la recta decisiva del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mictlán vs Xelajú MC hoy domingo 19 de abril de 2026?

El encuentro entre Mictlán y Xelajú MC está programado para el domingo 19 de abril a las 17:00 horas y se disputará en el Estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Marquense vs Municipal para la jornada 21, al momento

Ni Mictlán ni Xelajú MC cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Gabriel Álvarez y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mictlán : John Faust, Jonas Herrarte, Renny Folleco, William Ramírez, Richard Monges, Cesar Chinchilla, Brandon Rivas, Osman Salguero, Kendel Herrarte, William Fajardo, Robin Betancourth. DT : Gabriel Álvarez

: John Faust, Jonas Herrarte, Renny Folleco, William Ramírez, Richard Monges, Cesar Chinchilla, Brandon Rivas, Osman Salguero, Kendel Herrarte, William Fajardo, Robin Betancourth. : Gabriel Álvarez Xelajú MC: Rubén Silva, Kevin Ruíz, Manuel Romero, Javier González, Claudio de Oliveira, Yilton Díaz, Antonio López, Jorge Aparicio, Harim Quezada, Elmer Cardoza, Yair Jaén. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Marquense vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mictlán y Xelajú MC:

1 de marzo de 2026 | Xelajú MC 2-0 Mictlán | Torneo Clausura

11 de octubre de 2025 | Mictlán 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

2 de agosto de 2025 | Xelajú MC 0-0 Mictlán | Torneo Apertura

12 de abril de 2017 | Xelajú MC 2-3 Mictlán | Torneo Clausura

15 de febrero de 2017 | Mictlán 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

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