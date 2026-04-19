Mixco vs Aurora en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Aurora por la jornada 21 del Torneo Clausura de Guatemala.

Mixco vs Aurora, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Mixco vs Aurora FC, un partido correspondiente a la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El encuentro se disputa este domingo 19 de abril en el estadio Santo Domingo de Guzmán, con dos equipos que llegan con objetivos distintos en la recta final. E

Mixco afronta este compromiso ubicado en la parte alta de la tabla, con una campaña regular en las últimas jornadas. En su presentación más reciente empató 2-2 ante Mictlán como visitante, un resultado que le permitió seguir sumando. El equipo ha mostrado constancia en ataque y buscará aprovechar su localía para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Por su parte, Aurora FC llega con la necesidad de sumar para mejorar su posición. En la jornada anterior cayó 0-1 frente a Marquense, resultado que complicó su panorama. El equipo ha tenido dificultades para sostener resultados y necesita reaccionar en este tramo final del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Aurora de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Aurora está programado para el domingo 19 de abril a las 13:00 horas y se disputará en el Estadio Santo Domingo de Guzman. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Aurora para la jornada 21, al momento

Ni Mixco ni Aurora cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco : Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González, Kennedy Rocha, Óscar González, Diego Marroquín, Edilson Reyes, Eliser Quiñones, Nicolás Martínez. DT : Fabricio Benítez.

: Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González, Kennedy Rocha, Óscar González, Diego Marroquín, Edilson Reyes, Eliser Quiñones, Nicolás Martínez. : Fabricio Benítez. Aurora: Liborio Sánchez, Allan García, Daniel Baján, Luis Cardona, Carlos Monterroso, Alex Díaz, Pablo Mingorance, Gabriel Grajeda, Eddie Ibargüen, Nicolas Lovato, Alejandro Galindo. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Mixco vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Aurora:

1 de marzo de 2026 | Aurora 1-1 Mixco | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Aurora 1-0 Mixco | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Mixco 2-2 Aurora | Torneo Apertura

24 de octubre de 2028 | Aurora 2-1 Mixco | Copa de Guatemala

17 de octubre de 2018 | Mixco 1-0 Aurora | Copa de Guatemala

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