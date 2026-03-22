Pumas vuelve a competir con los poderosos: solo una derrota ante los ‘pesos pesados’ en el Clausura 2026

Los felinos llevan saldo positivo ante los grandes en el Clausura 2026 con tres triunfos, un empate y una derrota, superando ampliamente sus números de torneos anteriores

El equipo universitario es un rival complicado para los grandes | Imago7

Pumas encontró en el Clausura 2026 una medida real de su crecimiento: los partidos contra los pesos pesados. No se trata de una racha más, es una colección de resultados contra planteles que suelen marcar la jerarquía del torneo y que, en etapas recientes, le habían costado mucho a la UNAM. Los felinos suman 10 de 15 puntos posibles ante Tigres, Monterrey, Toluca, Cruz Azul y América, con ocho goles a favor y cinco en contra. Ese saldo parcial ya es positivo en puntos, en sensaciones y en diferencia de goles, y además deja abierta la posibilidad de redondear el examen cuando visite a Guadalajara en su siguiente cruce grande.

El primer golpe lo dio muy pronto en el torneo, cuando venció 1-0 a Tigres en el Universitario. Aquel triunfo fuera de casa fue una señal fuerte porque se produjo ante uno de los planteles más profundos de la liga. Más adelante, Pumas también derrotó 2-0 a Monterrey, otro rival construido para competir por la parte alta. Ganarle a dos de los equipos regiomontanos, uno como visitante y otro en Ciudad Universitaria, cambió el tono de la campaña.

El único tropiezo frente a ese bloque de candidatos fue el 2-3 ante Toluca, un partido que además le quitó el invicto en casa. Sin embargo, la reacción posterior reforzó la idea de avance: Pumas levantó un 0-2 para empatar 2-2 con Cruz Azul y luego derrotó 1-0 al América con un penal de Robert Morales al 90’+5’. Es decir, aun cuando sufrió contra el bicampeón, el equipo respondió en los otros dos compromisos de máxima exigencia más recientes.

La mejora de Pumas respecto a torneos anteriores

Si el contraste se hace con el Apertura 2025, la mejora es visible. En ese torneo, Pumas cerró sus duelos ante este mismo grupo con una victoria, tres empates y dos derrotas: igualó con Toluca (1-1), Tigres (1-1) y Monterrey (1-1), cayó con América (1-4) y Chivas (1-2), y solo logró una victoria de peso al vencer 3-2 a Cruz Azul. Fueron seis puntos de 18 posibles, un balance aceptable por momentos, pero todavía lejos de lo que hoy transmite el equipo.

Un torneo antes, el Clausura 2025, había sido mucho más duro. Aquellos Pumas empataron con Toluca (1-1) y después encadenaron derrotas frente a América (0-2), Chivas (0-1), Monterrey (1-3), Cruz Azul (2-3) y Tigres (1-2). El saldo fue de apenas un punto de 18 posibles, con cinco goles anotados y 12 recibidos. Desde esa base, el cambio actual no parece una simple buena semana: parece una corrección de fondo en la forma de competir contra la élite local.

La progresión, vista en frío, es contundente. Incluso sin jugar todavía contra Chivas, el conjunto auriazul ya superó toda su cosecha frente a estos rivales en los dos torneos anteriores. Ese dato explica mejor que cualquier discurso por qué hoy se le percibe más serio, más incómodo para los favoritos y más preparado para sostener partidos grandes.

Ahí es donde entra el crecimiento competitivo del equipo en esta etapa con Efraín Juárez. Además de los resultados, destaca el tipo de respuesta que mostró el equipo: ganó de visitante en una plaza brava, derrotó a otro candidato en casa, remontó ante Cruz Azul y sacó el Clásico Capitalino en el cierre. Antes, estos cruces solían exhibir sus límites; ahora, empiezan a subrayar sus fortalezas. Pumas compite mejor porque ya resiste, reacciona y golpea en partidos que antes se le escapaban.

La prueba que falta en esta serie es Guadalajara, al que visitará el 5 de abril. Ese duelo puede terminar de darle forma al balance ante los seis colosos que han marcado la conversación del torneo. Pero incluso antes de ese partido, el veredicto parcial favorece a Pumas: hoy tiene saldo positivo ante los poderosos, ya dejó atrás los números flojos de los dos torneos previos y se metió de lleno en la discusión seria del Clausura 2026. Más que una racha, lo que muestran estos resultados es una evolución competitiva.

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