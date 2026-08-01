Pérdidas millonarias en la Premier

Publicado por Redacción Claro Sports

Según un estudio, cerca del 90% de los clubes ingleses de las cuatro principales divisiones proyectaron pérdidas financieras

Todos los campeones de la Premier League, año por año
Problemas financieros en la Premier | News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP

El mercado del fútbol inglés vive días de intensa actividad tras la Copa del Mundo de 2026. En escenarios opuestos, dos campeones de la última década rediseñan sus futuros. Por un lado, el Liverpool negocia la venta de una participación minoritaria (de hasta el 49%) a un consorcio liderado por Amit Bhatia y respaldado por la multimillonaria dinastía india Mittal. La operación podría valuar a los Reds en más de US$ 6.000 millones, lo que permitiría a Fenway Sports Group (FSG) captar recursos sin renunciar al control mayoritario.

Por otro lado, el Leicester City fue oficialmente puesto a la venta por sus propietarios tailandeses, el grupo King Power. Tras contratar a Citigroup para buscar compradores, el club intenta frenar una fuerte crisis financiera y deportiva. Diez años después del legendario título de la Premier League en 2016, el Leicester sufre una pérdida de 71,1 millones de libras y el descenso a la League One (la tercera división inglesa). NOTA COMPLETA AQUÍ.

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