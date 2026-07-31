Mykhailo Mudryk vuelve a las canchas: Chelsea recupera al ucraniano tras resolverse su caso de dopaje

La FA y la WADA alcanzaron un acuerdo que permitió cerrar el caso de dopaje de Mudryk y levantar su suspensión con efecto inmediato

Mykhailo Mudryk se integrará a la pretemporada de los Blues | Reuters

Durante casi dos años, Mykhailo Mudryk estuvo alejado de las canchas por un caso de dopaje que parecía poner en riesgo su carrera. Sin embargo, este viernes el panorama cambió por completo. La Federación Inglesa (FA), con el respaldo de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), anunció que el futbolista ucraniano ya puede volver a competir con efecto inmediato.

La resolución llegó después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo durante el proceso de apelación. Mudryk aceptó la infracción antidopaje que se le imputaba, pero la sanción quedó limitada al tiempo que ya había cumplido suspendido, por lo que quedó habilitado para regresar al fútbol profesional.

Chelsea confirmó que comenzará el proceso para reintegrar al extremo de 25 años al plantel dirigido por Xabi Alonso, y se integrará a la pretemporada del equipo.

¿Por qué Mykhailo Mudryk podrá volver a jugar?

La FA informó que el procedimiento disciplinario quedó resuelto de común acuerdo entre el organismo, Mudryk y la WADA. El punto clave del caso fue la actualización de los criterios técnicos utilizados para reportar resultados relacionados con el meldonium, la sustancia encontrada en una muestra del futbolista.

Según explicó la federación inglesa, aunque las modificaciones no tienen efecto retroactivo, si la muestra del ucraniano hubiera sido analizada bajo los estándares actuales, la concentración detectada no habría sido reportada como un resultado positivo, por lo que no habría existido una infracción antidopaje.

Además de ese cambio científico, la FA señaló que existieron “otras circunstancias del caso” que permitieron alcanzar un acuerdo conforme al Código Mundial Antidopaje. Como parte de la resolución, Mudryk aceptó la infracción que se le imputaba y aceptó que el periodo de suspensión fuera equivalente al tiempo que ya había permanecido inhabilitado.

Así fue el caso de dopaje de Mudryk

El extremo ucraniano no disputa un partido oficial desde noviembre de 2024. Poco después de esa fecha fue suspendido provisionalmente tras detectarse una baja concentración de meldonium en una prueba realizada fuera de competición durante una concentración con la selección de Ucrania.

En abril de 2026 trascendió que la FA le había impuesto una suspensión de cuatro años, la sanción máxima prevista por el reglamento inglés en materia de dopaje. El jugador recurrió la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS/CAS), mientras continuaba defendiendo su inocencia.

El meldonium es un medicamento utilizado para tratar enfermedades cardiovasculares y fue incorporado por la WADA a la lista de sustancias prohibidas en 2016 debido a sus posibles efectos para mejorar la recuperación y la resistencia física de los deportistas.

¿Qué dijo Mykhailo Mudryk?

Tras conocerse la resolución, el internacional ucraniano publicó un mensaje en el que expresó su alivio por poder volver a jugar. “Después de una larga batalla, la sanción de cuatro años que se me había impuesto ha sido revocada y soy libre de reanudar mi carrera con efecto inmediato”.

El futbolista también reiteró que nunca consumió una sustancia prohibida de forma consciente. “Como siempre he sostenido desde el inicio de este caso, nunca tomé deliberadamente ni de forma intencionada ninguna sustancia prohibida”.

Finalmente, agradeció el apoyo recibido durante el proceso y dejó claro cuál es su prioridad. “Mi objetivo ahora es volver al fútbol, trabajar duro cada día y hacer una contribución positiva dentro del campo“.

Chelsea respalda a Mudryk y prepara su regreso

Chelsea también emitió un comunicado tras conocerse el acuerdo y reiteró que respaldó al futbolista durante todo el proceso, respetando al mismo tiempo las normas del sistema antidopaje. El club destacó que la actualización de los criterios científicos fue un elemento determinante para entender el desenlace del caso.

“Acogemos con satisfacción el reconocimiento de que los avances en los estándares científicos aplicables significan que, si la muestra de Misha hubiera sido analizada con los requisitos técnicos actuales, no habría sido reportada como un resultado positivo y no habría existido ninguna infracción antidopaje”.

La entidad londinense añadió que ahora centrará todos sus esfuerzos en ayudar al extremo a recuperar el ritmo competitivo. “Sabemos lo mucho que significa para Misha esta oportunidad de volver. Nuestro objetivo ahora es apoyar su reintegración al equipo y ayudarle a reanudar su carrera”.

Mudryk permanece bajo contrato con Chelsea hasta 2031 y se espera que se incorpore de inmediato a la pretemporada del equipo, donde Xabi Alonso evaluará su estado físico y decidirá cuál será su papel de cara a la temporada 2026-27.

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