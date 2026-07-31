Sunderland vs Wrexham en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Sunderland y Wrexham continúan su preparación rumbo a la temporada 2026/27. Consulta la fecha, horario y dónde ver el amistoso en vivo

Sunderland vs Wrexham, en vivo online | Claro Sports

Sunderland y Wrexham continúan su preparación de cara a la temporada 2026/27 con un nuevo compromiso dentro del USA Summer Tour, una gira que ha reunido a varios clubes ingleses en Estados Unidos para afinar detalles antes del inicio de las competencias oficiales.

El conjunto dirigido por Régis Le Bris afronta una campaña histórica después de finalizar séptimo en la Premier League y asegurar un lugar en la UEFA Europa League, mientras que Wrexham mantiene intacto su sueño de llegar a la máxima categoría tras quedarse muy cerca de disputar el playoff de ascenso de la Championship.

El encuentro en Subaru Park, en Chester, Pensilvania, representa una nueva oportunidad para que ambos entrenadores prueben variantes tácticas, den minutos a jóvenes futbolistas y continúen evaluando sus plantillas antes del arranque oficial de la temporada.

Sunderland vs Wrexham en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido entre Sunderland y Wrexham se disputará el domingo 2 de agosto de 2026 en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania, Estados Unidos.

Sunderland llega a este compromiso después de una temporada inolvidable. En su primer año de regreso en la Premier League terminó en la séptima posición y consiguió un boleto a la UEFA Europa League, consolidando el proyecto encabezado por Régis Le Bris. La pretemporada será fundamental para ampliar la profundidad de una plantilla que deberá afrontar el exigente calendario entre la liga inglesa y las competencias europeas.

Del otro lado estará un Wrexham que continúa sorprendiendo al fútbol inglés. Después de lograr tres ascensos consecutivos, el equipo de Phil Parkinson terminó séptimo en la Championship, quedándose a únicamente dos puntos de disputar el playoff por el ascenso a la Premier League. Ahora buscará aprovechar estos amistosos para seguir creciendo y medir su nivel frente a rivales de la máxima categoría.

Horario por país

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

¿Dónde ver el Sunderland vs Wrexham en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El partido entre Sunderland y Wrexham podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports para los aficionados de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La transmisión comenzará a las 10:00 horas para México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; a las 11:00 horas en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú; a las 12:00 horas en Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana; y a las 13:00 horas en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Claro Sports continuará con una amplia cobertura de la pretemporada 2026, llevando en vivo los amistosos más destacados del verano europeo. Clubes como Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Manchester United también forman parte de la programación antes del inicio oficial de la nueva temporada.

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Real Madrid vs Fiorentina | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

Girona vs Arsenal | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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