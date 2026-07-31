Chelsea recibe una multa multimillonaria tras admitir violaciones a las reglas financieras

La Federación inglesa de Fútbol multó al Chelsea con 13 millones de dólares por las irregularidades financieras durante la época de Roman Abramovich

Chelsea recibe castigo por irregularidades financieras | Reuters

El Chelsea recibió una multa de 10 millones de libras esterlinas (13 millones de dólares) por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) tras confirmarse irregularidades financieras relacionadas con pagos ocultos a agentes y terceros durante la administración de Roman Abramovich. Sin embargo, el club londinense logró evitar la pérdida de puntos que había quedado suspendida hasta junio de 2027 luego de una apelación que modificó la sanción deportiva.

Las irregularidades se produjeron entre 2009 y 2022, aunque la mayoría de los movimientos investigados corresponden al periodo entre 2011 y 2018, cuando Roman Abramovich era el dueño del Chelsea. La entidad reconoció 74 infracciones de las normas de la FA por pagos secretos que alcanzaron los 47 millones de libras en operaciones vinculadas con fichajes. La normativa obliga a los equipos a declarar estos acuerdos para garantizar que las negociaciones sean claras y evitar movimientos financieros ocultos alrededor de los traspasos.

La actual propiedad del club, encabezada por Todd Boehly y Clearlake Capital, fue quien informó de manera voluntaria los incumplimientos después de completar la compra del Chelsea en 2022. La comisión reguladora valoró esa cooperación y destacó que las irregularidades difícilmente se habrían conocido sin la decisión de la nueva directiva de reportar los hechos.

La multa inicial alcanzaba los 26 millones de libras, pero la cantidad se redujo de forma considerable debido a la colaboración del Chelsea con la investigación y a su admisión anticipada de culpabilidad. La FA también tomó en cuenta las sanciones económicas que el club ya había recibido por parte de otros organismos del futbol europeo e inglés.

Además de la sanción económica, el Chelsea recibió una prohibición condicional para inscribir nuevos jugadores durante dos mercados de fichajes. La medida reemplazó la deducción de puntos que estaba suspendida y solo entrará en vigor si el equipo incurre en nuevas infracciones antes del 30 de junio de 2027.

La FA explicó que la sanción busca castigar las faltas cometidas y, al mismo tiempo, prevenir casos similares dentro del futbol inglés. Los 10 millones de libras de la multa se invertirán en programas de futbol base, mientras que el Chelsea suma este castigo a la sanción recibida en marzo por irregularidades en el registro de jugadores de su academia.

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