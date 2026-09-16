Raúl Jiménez sufre lesión en la rodilla y los Wolves quedan fuera de la Copa de la Liga

El delantero mexicano abandona el partido ante el Everton a menos de una semana de la Fecha FIFA

Raúl Jiménez sale lesionado | NEWS IMAGES / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Malas noticias para el Wolverhampton y la Selección Mexicana. Raúl Jiménez salió lesionado del partido de la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa ante el Everton por un problema en la rodilla, y el equipo quedó fuera al caer 1-0 en la nueva casa de los Toffees.

Titular por primera vez en tres compromisos en la EFL Cup, Jiménez dejó el partido antes del descanso. Al minuto 36 se presentó la jugada en la que se lesionó el ‘lobo mexicano’, luego de disputar un balón con Tyler Dibling. El de Tepeji ganó el esférico, pero de inmediato sintió molestias en la pierna izquierda.

Entraron las asistencias médicas, pero Jiménez no pudo continuar y Adam Armstrong tomó su sitio al minuto 38 del compromiso disputado en el nuevo estadio del Everton. El marcador estaba 0-0 en el momento del cambio, pero los Wolves no resistieron y quedaron fuera de la Copa de la Liga por el tanto de Charly Alcaraz al minuto 80.

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El Wolverhampton tiene un partido más previo a la Fecha FIFA ante el West Brom el domingo 20 de septiembre. A falta del parte médico oficial, luce complicado que Jiménez juegue ese compromiso y se pone en duda su participación con la Selección Mexicana.

El equipo tricolor disputará sus primeros cuatro partidos con Rafa Márquez como entrenador, comenzando la próxima semana ante Colombia. Jiménez apuntaba a estar en la convocatoria, pero la lesión podría dejarle fuera de los compromisos internacionales.

El primer partido de los Wolves tras el parón de selecciones será el 10 de octubre, de visitantes ante el Middlesbrough.

Los números de Raúl Jiménez con el Wolverhampton esta temporada

En su regreso a los Wolves tras pasar las últimas tres temporadas en el Fulham, Jiménez ha disputado nueve partidos, con tres goles y una asistencia. Alcanza ya los 60 goles en sus dos etapas con el equipo.

El Wolverhampton, en su búsqueda de volver a la Premier, ha comenzado de buena manera la temporada. Superaron las primeras dos rondas en la Copa de la Liga y son séptimos en la Championship, con 11 puntos, a tres puntos del líder West Ham, pero con un partido menos.

Los próximos partidos de la Selección Mexicana

El tricolor tendrá cuatro compromisos, todos a disputarse en Estados Unidos, en esta Fecha FIFA, la primera con Rafa Márquez como DT de la selección mayor.

México vs Colombia | Sábado 26 de septiembre | M&T Bank Stadium, Baltimore

| M&T Bank Stadium, Baltimore México vs Perú | Martes 29 de septiembre | Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey

| Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey Estados Unidos vs México | Sábado 3 de octub re | State Farm Stadium, Phoenix

re | State Farm Stadium, Phoenix México vs Chile | Martes 6 de octubre | Memorial Coliseum, Los Ángeles

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