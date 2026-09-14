Arbitraje admite error en polémico gol de Haaland que dio triunfo al City ante United

Pro Ref reconoció que el árbitro debió revisar en el monitor la jugada que decidió el derbi de Manchester

Se admitió una falla de criterio en gol de Haaland | Reuters

El derbi de Manchester dejó una polémica que continuó después del silbatazo final. Pro Ref, organismo encargado de supervisar el arbitraje de la Premier League, reconoció un “error de apreciación” en la jugada que terminó con el gol de Erling Haaland y decidió el triunfo 1-0 del Manchester City sobre Manchester United en Old Trafford, correspondiente a la jornada 4 de la temporada 2026-27.

La acción comenzó con un servicio de Joško Gvardiol hacia el área, donde Haaland terminó enviando el balón a la portería, pero el asistente anuló inicialmente la anotación por fuera de lugar. La discusión no estuvo únicamente alrededor del delantero noruego, sino de la participación de Enzo Fernández, quien intentó jugar el balón mientras se encontraba en posición adelantada. Después de revisar la acción, el VAR determinó que Haaland estaba habilitado y permitió que el gol subiera al marcador.

Sin embargo, Pro Ref reconoció posteriormente que el procedimiento arbitral no fue el adecuado. El organismo explicó que Enzo Fernández no alcanzó a tocar la pelota y que, por esa razón, determinar si había interferido en la acción requería una interpretación subjetiva. La conclusión fue que el VAR debía recomendar al árbitro acudir al monitor a pie de campo para evaluar directamente el impacto del mediocampista en la jugada.

Pro Ref has admitted an 'error of judgement' in awarding Manchester City's winner at Manchester United in their 1-0 victory at Old Trafford.



Erling Haaland's goal was initially disallowed for offside on the pitch before VAR overturned the decision. pic.twitter.com/ZF76Qwz4Ib — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 13, 2026

En su explicación, el organismo señaló que el VAR no valoró correctamente la posible influencia de Fernández sobre la acción defensiva del Manchester United. Pro Ref comunicó que se puso en contacto con el club de Old Trafford para reconocer lo ocurrido y calificó la decisión como un “error de apreciación”, además de confirmar que realizará una revisión del incidente.

La determinación adquiere mayor relevancia porque el gol de Haaland fue el único del encuentro y terminó definiendo el derbi de Manchester. El City salió de Old Trafford con los tres puntos gracias a esa anotación, mientras que United terminó el partido cuestionando una decisión que primero había sido marcada como fuera de lugar y posteriormente fue modificada desde el VAR.

Las protestas del Manchester United comenzaron inmediatamente después del encuentro. Lisandro Martínez calificó lo ocurrido como una injusticia y cuestionó la interpretación del fuera de lugar, al considerar que Fernández sí tenía participación en la acción. Michael Carrick también puso en duda el criterio aplicado y aseguró que no entendía cómo podía determinarse que el argentino no había interferido en la jugada.

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Así, el resultado del derbi no cambia, pero la Premier League queda con una nueva controversia alrededor de la utilización del VAR. Manchester City conserva el 1-0 conseguido con el gol de Haaland, mientras Pro Ref analizará internamente una acción en la que reconoció que el árbitro debió contar con la posibilidad de observar las imágenes en el monitor antes de tomar la decisión definitiva.

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