“Sí, señor”: el gesto de Raúl Jiménez y su familia con los aficionados de Wolves

El delantero mexicano y Daniela Basso colocaron bufandas con el lema “Sí, señor” en Molineux como agradecimiento por el apoyo recibido durante años

La relación entre Raúl Jiménez y la afición del Wolverhampton volvió a tener un capítulo especial antes del comienzo de la temporada 2026-27 de la Championship. El delantero mexicano, acompañado por su esposa, Daniela Basso, preparó un detalle para los seguidores que durante años lo han acompañado dentro y fuera del Molineux Stadium.

A través de un video publicado en las redes sociales de los Wolves, Jiménez apareció recorriendo una de las tribunas del estadio para colocar bufandas personalizadas con sus iniciales, RJ9, y la frase “Sí, señor” sobre los asientos. El mensaje hace referencia al cántico que los aficionados del Wolverhampton adaptaron para el atacante desde su primera etapa en Inglaterra y que volvió a escucharse tras confirmarse su regreso al club.

El mexicano participó directamente en la entrega junto con su familia y aprovechó el momento para agradecer la respuesta que ha recibido desde que volvió a Wolverhampton. “Estamos muy agradecidos con ustedes por todo el amor que nos han mostrado en los últimos años desde que llegué por primera vez a los Wolves, desde que dejé el club también, y ahora con toda la impresionante bienvenida que me han dado”, expresó el atacante.

Jiménez también dejó claro que su regreso tiene un significado que va más allá de una nueva etapa deportiva. “Estoy muy emocionado por la nueva temporada, daremos lo mejor. Estamos muy orgullosos de ser parte de la manada de nuevo y ustedes tienen un lugar especial en nuestros corazones”, agregó el delantero de la selección mexicana en el mensaje difundido por el club.

Daniela Basso también participó en el video y recordó el respaldo que recibió la familia durante uno de los periodos más complicados de la carrera del atacante. En noviembre de 2020, Jiménez sufrió una fractura de cráneo después de un choque de cabezas con David Luiz durante un partido ante Arsenal. El seleccionado nacional necesitó una cirugía y permaneció varios meses fuera de las canchas antes de regresar a la competencia.

“Incluso cuando Raúl estaba lesionado, sentí todo su amor y su apoyo, todos los mensajes que me mandaron, no solo como jugador sino como familia. Estamos muy agradecidos porque estén aquí, son parte importante de la razón por la que regresamos”, señaló Basso sobre la relación que mantienen con los seguidores del Wolverhampton.

El vínculo de Jiménez con el equipo comenzó en 2018 y se extendió durante cinco temporadas antes de su salida rumbo al Fulham en 2023. En ese periodo registró 57 goles en todas las competiciones, 40 de ellos en la Premier League, cifra que lo mantiene como el máximo goleador de los Wolves en la historia de la competición inglesa.

Ni siquiera su salida terminó con la relación entre el jugador y los aficionados. Cuando regresó al Molineux como futbolista del Fulham, las tribunas volvieron a recibirlo con el “Sí, señor”, una muestra de reconocimiento que permaneció incluso mientras defendía los colores de otro equipo. Esa conexión volvió a quedar reflejada este verano, cuando los seguidores celebraron su regreso al club.

Su vuelta también está relacionada con el momento deportivo de Wolverhampton. El equipo descendió de la Premier League la temporada pasada y ahora afrontarán la Championship con la intención de conseguir el ascenso inmediato. Jiménez decidió incorporarse nuevamente al equipo para formar parte de ese objetivo y aportar su experiencia en una categoría en la que cada jornada puede resultar determinante.

El delantero ya tuvo contacto nuevamente con Molineux durante la Copa de Inglaterra, donde recibió una bienvenida por parte de los aficionados. Ahora llegará el momento de comenzar su segunda etapa en el campeonato de liga, esta vez con un escenario diferente al de sus primeros años en Inglaterra y con la misión colectiva de devolver al Wolverhampton a la máxima división.

¿Cuándo debuta Raúl Jiménez con Wolves en la Championship?

Raúl Jiménez podría disputar su primer partido de la temporada 2026-27 de la Championship este viernes 14 de agosto, cuando Wolverhampton reciba al Blackburn Rovers en el Molineux Stadium por la jornada 1.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y representará el arranque del camino de Wolves en la Segunda División inglesa. Para Jiménez también significará la oportunidad de volver a jugar un partido de liga frente a una afición con la que construyó una relación durante su primera etapa en el club.

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