¿Qué ver en Netflix hoy? Las 10 mejores películas de terror para disfrutar este puente de septiembre

Películas de miedo, suspenso y misterio forman parte de las opciones para disfrutar durante el descanso patrio en México

¿Qué series o películas ver en Netflix hoy? | Netflix

Este descanso de septiembre puede ser una oportunidad para buscar una película y pasar unas horas de diversión frente a la pantalla. Netflix mantiene dentro de su catálogo en México varias producciones de terror, con historias que pasan por el suspenso psicológico, las maldiciones, los cultos, los asesinos y los fenómenos sobrenaturales.

El catálogo cambia de acuerdo con el país y las licencias de cada producción. Por ello, te brindamos algunas sugerencias que Netflix México muestra disponibles al 16 de septiembre del 2026.

Netflix: las 10 mejores películas de terror para ver este puente de septiembre

1. Creep (2014). Dirigida por Patrick Brice, presenta a Aaron, un realizador de videos que acepta un trabajo en un pueblo de montaña. Su cliente, interpretado por Mark Duplass, comienza a mostrar comportamientos que cambian el sentido del encargo. La película también aparece dentro de la selección de Aullidos y se mantiene disponible en Netflix México.

Dirigida por Patrick Brice, presenta a Aaron, un realizador de videos que acepta un trabajo en un pueblo de montaña. Su cliente, interpretado por Mark Duplass, comienza a mostrar comportamientos que cambian el sentido del encargo. La película también aparece dentro de la selección de Aullidos y se mantiene disponible en Netflix México. 2. 1922 (2017). Esta adaptación de una obra de Stephen King sigue a un granjero que confiesa el asesinato de su esposa con ayuda de su hijo. El crimen marca el inicio de una serie de acontecimientos relacionados con la culpa y las consecuencias de su decisión. Thomas Jane, Molly Parker y Dylan Schmid forman parte del reparto.

Esta adaptación de una obra de Stephen King sigue a un granjero que confiesa el asesinato de su esposa con ayuda de su hijo. El crimen marca el inicio de una serie de acontecimientos relacionados con la culpa y las consecuencias de su decisión. Thomas Jane, Molly Parker y Dylan Schmid forman parte del reparto. 3. Bird Box: A ciegas (2018). Sandra Bullock encabeza la historia de una mujer que intenta proteger a sus hijos después de que una presencia desconocida provoca la muerte de gran parte de la población. La familia emprende un recorrido en busca de refugio sin poder mirar aquello que representa la amenaza.

Sandra Bullock encabeza la historia de una mujer que intenta proteger a sus hijos después de que una presencia desconocida provoca la muerte de gran parte de la población. La familia emprende un recorrido en busca de refugio sin poder mirar aquello que representa la amenaza. 4. El juego de Gerald (2017). Mike Flanagan llevó a la pantalla otra historia de Stephen King. Jessie queda esposada a una cama después de que su esposo muere durante un viaje a una casa aislada. Sin posibilidad inmediata de pedir ayuda, debe enfrentar recuerdos, visiones y los riesgos de permanecer atrapada.

Mike Flanagan llevó a la pantalla otra historia de Stephen King. Jessie queda esposada a una cama después de que su esposo muere durante un viaje a una casa aislada. Sin posibilidad inmediata de pedir ayuda, debe enfrentar recuerdos, visiones y los riesgos de permanecer atrapada. 5. Verónica (2017). La producción española dirigida por Paco Plaza sitúa su historia en Madrid en 1991. Después de participar en una sesión de espiritismo, una adolescente comienza a percibir una presencia dentro de su casa mientras permanece al cuidado de sus hermanos. Sandra Escacena interpreta al personaje principal.

La producción española dirigida por Paco Plaza sitúa su historia en Madrid en 1991. Después de participar en una sesión de espiritismo, una adolescente comienza a percibir una presencia dentro de su casa mientras permanece al cuidado de sus hermanos. Sandra Escacena interpreta al personaje principal. 6. Maleficio (2022). Esta película de Taiwán presenta la historia de Li Ronan, una mujer que años atrás rompió un tabú religioso y quedó vinculada con una maldición. Tiempo después debe intentar proteger a su hija de las consecuencias de aquel episodio. Netflix la clasifica dentro del terror sobrenatural.

Esta película de Taiwán presenta la historia de Li Ronan, una mujer que años atrás rompió un tabú religioso y quedó vinculada con una maldición. Tiempo después debe intentar proteger a su hija de las consecuencias de aquel episodio. Netflix la clasifica dentro del terror sobrenatural. 7. Apóstol (2018). La historia se desarrolla en 1905 y sigue a un hombre que viaja hasta una isla para rescatar a su hermana, secuestrada por un culto. Dan Stevens, Lucy Boynton y Michael Sheen forman parte del elenco de la cinta dirigida por Gareth Evans.

La historia se desarrolla en 1905 y sigue a un hombre que viaja hasta una isla para rescatar a su hermana, secuestrada por un culto. Dan Stevens, Lucy Boynton y Michael Sheen forman parte del elenco de la cinta dirigida por Gareth Evans. 8. Su casa (2020). Una pareja de Sudán del Sur llega a Inglaterra en busca de una nueva vida, pero descubre que una presencia ocupa la vivienda que les fue asignada. La cinta combina el relato sobrenatural con la historia de sus protagonistas y tiene a Ṣọpẹ Dìrísù, Wunmi Mosaku y Matt Smith en el reparto.

Una pareja de Sudán del Sur llega a Inglaterra en busca de una nueva vida, pero descubre que una presencia ocupa la vivienda que les fue asignada. La cinta combina el relato sobrenatural con la historia de sus protagonistas y tiene a Ṣọpẹ Dìrísù, Wunmi Mosaku y Matt Smith en el reparto. 9. La calle del terror (Parte 1): 1994 (2021). Un grupo de adolescentes descubre que una serie de asesinatos ocurridos en Shadyside puede tener relación con acontecimientos que afectan al pueblo desde hace siglos. La película abre una trilogía inspirada en la obra de R. L. Stine y cuenta con Kiana Madeira, Olivia Scott Welch y Benjamin Flores Jr.

Un grupo de adolescentes descubre que una serie de asesinatos ocurridos en Shadyside puede tener relación con acontecimientos que afectan al pueblo desde hace siglos. La película abre una trilogía inspirada en la obra de R. L. Stine y cuenta con Kiana Madeira, Olivia Scott Welch y Benjamin Flores Jr. 10. La calle del terror (Parte 2): 1978 (2021). La segunda entrega traslada el relato al Campamento Nightwing, donde una serie de asesinatos conecta con la historia de Shadyside. Sadie Sink, Emily Rudd y Ryan Simpkins encabezan esta parte, mientras que una tercera película, ambientada en 1666, completa la trilogía y también está disponible en Netflix México.

Las opciones permiten organizar desde una película hasta un maratón durante estos días de descanso. Quienes busquen una historia cerrada pueden elegir títulos como Creep, 1922 o Verónica, mientras que La calle del terror ofrece tres producciones conectadas entre sí para quienes prefieran continuar la historia durante varias horas.

¿Cuánto cuesta Netflix al mes?

Netflix cuenta actualmente con tres planes en México. El plan Estándar con anuncios cuesta 139 pesos al mes, permite reproducción Full HD y el uso simultáneo en dos dispositivos. La plataforma advierte que algunos títulos pueden no estar disponibles en esta modalidad debido a restricciones de licencia.

El plan Estándar cuesta 269 pesos mensuales, no incluye anuncios y permite dos reproducciones simultáneas en Full HD. Por su parte, el plan Premium tiene un precio de 369 pesos al mes, ofrece contenido en 4K y HDR, audio espacial y hasta cuatro dispositivos para reproducción simultánea. Los precios corresponden a las tarifas mostradas por Netflix México al 16 de septiembre de 2026.

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