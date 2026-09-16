Sparta Praga no tuvo piedad en el histórico debut europeo de Ararat-Armenia

Gran triunfo visitante en un partido histórico para los armenios.

Sparta Praga inicia con un gran triunfo | Photolure via Reuters/Vahram Baghdasaryan

Sparta Praga comenzó con autoridad su participación en la fase de liga de la UEFA Europa League al imponerse 4-1 como visitante frente a Ararat-Armenia en Ereván. El conjunto checo aprovechó especialmente la pelota parada para construir una victoria contundente, mientras que el equipo armenio no pudo coronar con un resultado positivo una jornada histórica: disputó su primer encuentro en la fase principal de la competición.

Ararat-Armenia tuvo, sin embargo, una oportunidad inmejorable para cambiar el desarrollo del partido antes de que llegaran los goles. A los 10 minutos, Sandro Lima conectó de cabeza un centro de Hugo Oliveira y estrelló la pelota contra el poste izquierdo. Sparta Praga sobrevivió a ese momento y poco después comenzó a inclinar definitivamente el encuentro a su favor.

La gran figura del comienzo fue Tobias Guddal. El defensor noruego abrió el marcador a los 20 minutos con un cabezazo después de un córner ejecutado por Adam Karabec y, apenas dos minutos después, volvió a aparecer dentro del área para marcar el 2-0 con un remate que terminó en la escuadra. Su primer tanto fue además el primer gol de la fase de liga de esta edición de la Europa League, mientras Omonia Nicosia y Celta de Vigo todavía permanecían sin marcar en el otro encuentro que comenzaba simultáneamente.

Sparta continuó generando peligro después del doblete y tuvo posibilidades de aumentar la diferencia antes del descanso. Ararat-Armenia intentó responder mediante transiciones rápidas, pero no consiguió aprovechar sus aproximaciones y los checos se marcharon al entretiempo con una cómoda ventaja de 2-0.

El panorama se complicó todavía más para los locales apenas iniciado el complemento. A los 53 minutos, John Mercado convirtió el 3-0 con un remate de izquierda desde el centro del área después de una asistencia de Josimar Alcócer, dejando al Sparta muy cerca de asegurar sus primeros tres puntos de la competición.

La reacción armenia fue prácticamente inmediata. Dos minutos más tarde, Bruno Wilson descontó de cabeza después de un tiro de esquina y una asistencia de Sandro Lima. El 1-3 permitió que Ararat-Armenia recuperara momentáneamente la esperanza y poco después Franca tuvo una oportunidad para reducir nuevamente la distancia, pero su disparo salió apenas desviado.

Sparta Praga evitó cualquier posibilidad de remontada a los 71 minutos. Patrik Vydra, que había ingresado diez minutos antes, apareció en el centro del área para conectar de cabeza un centro de Matej Jurásek y establecer el 4-1. El cuarto tanto terminó de sentenciar un encuentro en el que el conjunto checo mostró una enorme efectividad para aprovechar sus oportunidades.

Los minutos finales encontraron al Sparta administrando su amplia ventaja, mientras Ararat-Armenia buscó sin éxito un segundo descuento. El conjunto armenio cerró así con derrota una noche que, pese al resultado, quedará marcada en la historia de la institución por tratarse de su estreno en la fase principal de la Europa League, convirtiéndose en el primer club de Armenia en alcanzar esta instancia desde la independencia del país.

Con el 4-1 definitivo, Sparta Praga inició la fase de liga con tres puntos y una actuación convincente como visitante, impulsado especialmente por el inesperado doblete de Tobias Guddal. En la próxima jornada, Ararat-Armenia visitará a Jagiellonia, mientras que el conjunto checo recibirá a Lillestrom con la intención de prolongar su buen comienzo internacional.

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