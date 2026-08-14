Goles de Raúl Jiménez: ¿Cuántas anotaciones lleva en total el delantero mexicano?

El delantero mexicano volvió a Wolverhampton y buscará seguir marcando goles en el fútbol europeo. Revisa su cuenta total

Todos los goles de Raúl Jiménez | MI NEWS / NURPHOTO VIA AFP

Los goles han acompañado a Raúl Jiménez durante prácticamente toda su carrera profesional. Desde sus primeros pasos con América hasta convertirse en uno de los delanteros mexicanos con mayor recorrido en Europa, el atacante de Tepeji del Río ha encontrado la portería en distintos países, competiciones y etapas de su trayectoria.

Su camino lo llevó de la Liga MX al Atlético de Madrid, Benfica y posteriormente al fútbol inglés, donde construyó una parte importante de su historia con Wolverhampton Wanderers y Fulham. En cada destino fue sumando anotaciones a una cuenta que continúa abierta y que también incluye una extensa carrera con la selección mexicana.

Más allá del número total, la historia goleadora de Jiménez permite repasar algunos de los momentos más importantes de su carrera: los equipos con los que más veces marcó, los rivales que se convirtieron en sus víctimas habituales y la evolución de sus registros desde su debut profesional hasta sus temporadas en Europa.

¿Cuándo fue el último gol de Raul Jiménez y contra quién?

El último gol de Raúl Jiménez fue el 14 de agosto de 2026 contra Blackburn Rovers, en el estreno de Wolverhampton en la Championship. El mexicano convirtió desde el punto penal en el minuto 90+3 y evitó la derrota de los Wolves en Molineux. El marcador terminó 2-2 después de que Blackburn había llegado con ventaja a los últimos instantes del encuentro.

La anotación tuvo un componente especial por el tiempo transcurrido desde su último festejo con la camiseta de Wolverhampton. Antes del penalti contra Blackburn, Jiménez no marcaba un gol oficial para los Wolves desde el 11 de enero de 2023, cuando anotó frente al Nottingham Forest en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Su tanto de este viernes puso fin a una espera de más de tres años y abrió formalmente su nueva etapa goleadora con el club.

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez en total como futbolista? Lista actualizada, por equipos

En su trayectoria profesional con primeros equipos, Jiménez suma 159 goles a nivel de clubes. A ellos pueden añadirse sus 48 tantos con la selección mexicana mayor, por lo que el balance general sénior asciende actualmente a 207 anotaciones entre clubes y México.

La distribución actualizada de sus goles oficiales con primeros equipos queda de la siguiente manera:

Wolverhampton Wanderers: 58 goles

Club América: 38 goles

SL Benfica: 31 goles

Fulham FC: 31 goles

Atlético de Madrid: 1 gol

Total en clubes: 159 goles

Selección mexicana mayor: 48 goles

Total entre clubes y selección: 207 goles

Más información: ¡Está de regreso! Raúl Jiménez rescata a los Wolves con gol de último minuto

¿En cuántos equipos ha jugado Raúl Jiménez y cuál es el actual?

Raúl Jiménez ha defendido a cinco clubes diferentes como futbolista profesional de primer equipo: América, Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton Wanderers y Fulham. Su carrera comenzó en México antes de dar el salto a España en 2014; posteriormente pasó al fútbol portugués y, desde 2018, Inglaterra se convirtió en el principal escenario de su trayectoria europea.

Su equipo actual es Wolverhampton Wanderers, club al que regresó en el verano de 2026 después de tres campañas en Fulham. El acuerdo anunciado por los Wolves contempla dos temporadas y una opción adicional. Aunque se trata de cinco clubes distintos, Wolverhampton representa una nueva etapa dentro de su carrera, ya que originalmente llegó cedido desde Benfica, posteriormente fue comprado de forma definitiva y ahora regresó después de su paso por Londres.

¿A qué equipo le ha anotado más veces Raúl Jiménez?

West Ham United es el equipo al que más goles le ha marcado Raúl Jiménez en su carrera profesional. El delantero mexicano suma siete anotaciones contra los Hammers, una cifra que lo coloca por delante del Everton y de otros rivales a los que ha enfrentado durante sus etapas en México, Portugal e Inglaterra.

La lista de los equipos a los que Raúl Jiménez ha marcado al menos cinco goles en partidos oficiales de primer equipo queda de la siguiente manera:

West Ham United: 7 goles

Everton: 6 goles

Southampton: 5 goles

Bournemouth: 5 goles

Santos Laguna: 5 goles

Nottingham Forest: 5 goles

Los números reflejan especialmente el peso que ha tenido Inglaterra en su trayectoria. Cuatro de sus seis principales víctimas son equipos de la Premier League, mientras Santos Laguna aparece como el único club mexicano dentro de este grupo. En el caso de los Guerreros, Jiménez firmó uno de sus partidos más recordados con América al conseguir un triplete en el triunfo 5-3 de las Águilas en los cuartos de final del Clausura 2014.

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