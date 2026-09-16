Memote Martínez cumple un sueño con Tigres: “Estoy en un equipo ganador”

El atacante fue presentado como refuerzo para el Apertura 2026 y resaltó la fuerza que transmite El Volcán

Tigres presentó oficialmente a sus nuevos refuerzos para el Apertura 2026, y entre ellos se encuentran Guillermo ‘Memote’ Martínez y Emiliano Gómez para fortalecer la ofensiva. Los dos atacantes coincidieron en que el ambiente de El Volcán y la grandeza de la institución influyeron en su decisión, mientras el delantero mexicano aseguró que cumplió un sueño al incorporarse a un equipo ganador.

El conjunto universitario dio la bienvenida a sus incorporaciones después de concretar ambos movimientos durante la recta final del mercado. Guillermo Martínez llegó procedente de Pumas para convertirse en una referencia dentro del área, mientras Emiliano Gómez dejó al Puebla para aportar movilidad, velocidad y desequilibrio por los costados.

Los delanteros ya aparecen registrados en el plantel de Tigres. Martínez utilizará el número 22 y Gómez portará el dorsal 9, de acuerdo con los perfiles publicados por el club. El mexicano llega después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, mientras el uruguayo busca consolidar en Monterrey el crecimiento que mostró desde su llegada a la Liga MX.

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Memote Martínez: un sueño cumplido

Guillermo Martínez explicó que su decisión no respondió a un solo factor. El peso de la afición, la experiencia de visitar El Volcán como rival y el crecimiento deportivo de Tigres terminaron por convencerlo. El atacante también agradeció la confianza recibida y destacó la importancia de contar con las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo. “Creo que es un cúmulo de cosas las que me llevaron a tomar la decisión precisa de venir y creo que fue la correcta. Una de ellas era lo que yo vivía como jugador rival. Cada vez que me presentaba aquí, en El Volcán, y sobre todo contra este equipo, se sentía su grandeza, el peso de la afición, de la playera y, sobre todo, porque estuvo en un crecimiento exponencial. Creo que estuvo a la vista de todos y eso te lleva a tomar la decisión para que sea más fácil cuando Tigres te busca”.

“Definitivamente, lo vuelvo a repetir, tomé la decisión correcta al momento de recibir esa oferta y, sobre todo, les agradezco la confianza, porque para mí eso es algo muy importante: el hecho de que alguien confíe en ti y te brinde todas las herramientas para que puedas hacer tu trabajo. Hoy estoy muy agradecido con Dios y con la vida, y también con la familia tan hermosa que tengo esperándome en casa, porque es un sueño que se pudo cumplir y, sobre todo, porque sé que estoy en un equipo ganador. Muchas gracias”, declaró Martínez.

Emiliano Gómez promete entregarse por la camiseta

Emiliano Gómez también colocó a la afición como uno de los motivos que hicieron atractiva su llegada. El futbolista uruguayo reconoció que el ambiente del Estadio Universitario había llamado su atención y señaló que conversó con compañeros antes de aceptar la oportunidad de representar a Tigres. “Estoy muy contento de estar en esta gran institución. Una de las cosas que dije fue el gran ambiente que se vive en este estadio, la hinchada. La verdad, eso me llamó mucho la atención y he tenido conversaciones con compañeros. Hoy poder estar acá y representar a esta gran institución para mí es algo muy lindo y es un sueño. También quiero agradecerles por esta gran oportunidad de poder estar acá y asegurar que voy a dejar todo por la camiseta”, expresó el atacante.

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El reto que asumen los nuevos delanteros

Las incorporaciones ofrecen perfiles diferentes al cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich. Martínez aporta presencia física, remate aéreo y juego dentro del área, mientras Gómez puede partir desde la banda izquierda, atacar espacios y asociarse detrás del centro delantero. Esa variedad permitirá modificar la estructura ofensiva durante los partidos.

La presentación también dejó un mensaje compartido: ambos futbolistas entienden la exigencia que representa vestir la camiseta de Tigres. Memote Martínez llega convencido de haber elegido a una institución ganadora y Emiliano Gómez asume el compromiso de entregarse por completo. Ahora deberán trasladar esas palabras a la cancha y responder a las expectativas de una afición que espera resultados inmediatos.

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