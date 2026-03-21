¡Entre lágrimas! Raúl Jiménez dedica gol a su padre y le da la victoria al Fulham

El delantero mexicano anotó un gol de penal al 90+5, dedicándolo a su padre fallecido. El Fulham derrotó 3-1 al Burnley y se mantiene en la pelea por Europa

Raúl Jiménez y su especial dedicatoria de gol a su padre | Reuters

En un emotivo partido correspondiente a la jornada 31 de la Premier League, Fulham logró una importante victoria 3-1 sobre Burnley, pero el verdadero protagonista fue Raúl Jiménez, quien no solo marcó el último gol del encuentro, sino que lo dedicó a su padre, recientemente fallecido.

El partido comenzó complicado para el equipo local. Burnley, que lucha por evitar el descenso, tomó la ventaja a los 17 minutos gracias a un gol de Zian Flemming, quien aprovechó un gran pase desde la banda derecha para abrir el marcador. Sin embargo, Fulham reaccionó rápidamente. A los 28 minutos, Joshua King empató para los londinenses, luego de un error del portero de Burnley, Martin Dúbravka, que no logró atrapar un centro y permitió que el joven delantero anotara.

Solo seis minutos después, Harry Wilson culminó la remontada con un golazo que definió con precisión desde la banda derecha, colocando a Fulham por delante en el marcador. Con el 2-1 a favor de los locales, el encuentro parecía encaminado hacia el final, pero el marcador aún no estaba cerrado.

Raúl Jiménez ingresó al minuto 82, cuando el Fulham ya había tomado la ventaja. El mexicano, quien se encontraba en la banca al inicio del partido, no tardó en influir en el juego. En los minutos finales, cuando el tiempo comenzaba a agotarse, recibió una falta dentro del área del Burnley, lo que provocó que el árbitro señalara penal. El delantero mexicano, con su reconocida efectividad desde el manchón blanco, no falló y puso el 3-1 definitivo en el marcador.

El momento más emotivo de la jornada llegó cuando Jiménez se arrodilló tras convertir el gol y miró al cielo, dedicando la anotación a su padre, quien falleció recientemente. Las cámaras captaron cómo el delantero, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas mientras sus compañeros se acercaban para consolarlo. Este gesto, cargado de emoción y significado, conmovió a todos los presentes.

Jiménez, emotivo tras su anotación | Reuters

Con esta victoria, Fulham se afianza en el octavo lugar de la Premier League con 44 puntos, mientras que Burnley sigue sumido en la zona de descenso, ocupando el penúltimo lugar con solo 20 unidades. Jiménez, con este gol, llegó a 10 anotaciones en la temporada 2025-2026 y alcanzó los 28 goles con la camiseta de Fulham, colocándose como el cuarto máximo goleador en la historia del club en la Premier League.

Además, el delantero mexicano se mantiene como un pilar en la selección mexicana de cara al Mundial 2026, siendo convocado recientemente para los amistosos de México ante Portugal y Bélgica.

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