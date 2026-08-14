Comunicaciones vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Comunicaciones Malacateco, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y Malacateco se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido importante para dos equipos que necesitan empezar a ganar terreno en la tabla. Los Cremas regresan a casa después de sufrir su primera derrota del campeonato y buscarán una victoria que les permita acercarse a los primeros lugares, mientras los Toros intentarán conseguir su primer triunfo del semestre. Conoce a qué hora juegan Comunicaciones vs Malacateco, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Comunicaciones tiene cuatro puntos y se ubica en el séptimo lugar, producto de una victoria, un empate y una derrota. El equipo dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa se reforzó durante el mercado de pases con la intención de volver a luchar por el título, aunque todavía no logra encontrar la regularidad esperada. Los Cremas comenzaron con un empate 0-0 ante Suchitepéquez como visitantes, luego vencieron 1-0 a San Pedro en casa y en la tercera jornada sufrieron un duro revés al caer 3-1 frente a Aurora. Ahora necesitan reaccionar en el Cementos Progreso, ya que una nueva actuación negativa podría aumentar la presión sobre el entrenador.

Por su parte, Malacateco suma dos puntos y ocupa el noveno lugar, después de registrar dos empates y una derrota en sus primeras tres presentaciones. El equipo de Carlos Robles tampoco ha conseguido encontrar su mejor versión y continúa sin victorias en el Apertura 2026. Los Toros debutaron con un empate 1-1 ante Cobán Imperial, posteriormente sufrieron una dura derrota 4-0 en su visita a Guastatoya y vienen de igualar 2-2 frente a Xelajú MC en casa. Ahora tendrán otra exigente prueba como visitantes, con la necesidad de empezar a sumar de a tres para no quedar relegados en la clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Malacateco de la jornada 4 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Malacateco será el sábado 15 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Malacateco hoy

Comunicaciones no podrá contar para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala con Elsar Martín y Nelson García, expulsados en el partido ante Aurora FC, mientras que Malacateco no cuenta con futbolistas suspendidos. Se estima que Fantasma Figueroa y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Diego Santis, Karel Espino, Nicolás Olivera, Emerson Raymundo; Stheven Robles, Samuel Camacho; Dairon Reyes, Brayam Castañeda; Dewinder Bradley y Omar Duarte. DT: Fantasma Figueroa.

Malacateco: Abel Guzmán; Juan Esqueda, Hárold Cummings, José Javier Longo, Roberto Meneses; Fernando Morales, Andy Soto, Nelson Andrade, Kevin Ramírez; Eliser Quiñones y Alessandro Canales. DT: Carlos Robles.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Malacateco:

26 de abril de 2026 | Malacateco 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 3 de marzo de 2026 | Comunicaciones 3-2 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de abril de 2025 | Malacateco 2-2 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

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