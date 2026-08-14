Arsenal vs Manchester City en vivo, Community Shield 2026: horario, alineaciones y dónde ver el duelo por el título

Gunners y Sky Blues disputan el primer título de la temporada en el fútbol de Inglaterra desde el Milennium Stadium de Cardiff

Arsenal vs Manchester City, en vivo online | Claro Sports

Arsenal y Manchester City se verán las caras este domingo 16 de agosto para definir el primer título de la temporada en el fútbol de Inglaterra. El Millennium Stadium de Cardiff retomará la rivalidad entre el vigente campeón de la Premier League y los monarcas de la FA Cup, con cambios importantes en el banquillo.

Enzo Maresca inicia su etapa como entrenador de los Sky Blues ante la escuadra de Mikel Arteta, en una reedición de la Community Shield de 2023. Tras un empate a 1-1, gracias a un gol al minuto 101 de Leandro Trossard, los Gunners se quedaron con el título hace tres años desde los once pasos.

La rivalidad entre Manchester City y Arsenal marcó el pulso de la temporada 25/26 en Inglaterra. Los capitalinos conquistaron el campeonato de Premier League con siete puntos de ventaja, gracias a una racha de cinco victorias consecutivas. Los mancunianos tuvieron su revancha en las copas. Levantaron la FA Cup con un triunfo por la mínima sobre el Chelsea y superaron a los Gunners por 2-0 para alzar la EFL Cup.

Arsenal vs Manchester City en vivo: fecha, horario y sede de la Community Shield 2026

Arsenal y Manchester City se enfrentarán este domingo 16 de agosto en el Millennium Stadium de Cardiff, en Gales. El recinto fue sede de la final de la UEFA Champions League en 2017, donde el Real Madrid superó a la Juventus por 4-1. El silbatazo inicial está programado para las 08:00 horas, tiempo del centro de México.

Gunners y Sky Blues disputaron tres partidos la temporada pasada, y el Arsenal, a pesar de conquistar la liga, no logró superar a los mancunianos. Además del triunfo en la final de copa de los de Pep Guardiola, empataron 1-1 en el Emirates Stadium en la quinta jornada de Premier League y se impusieron por 2-1 en el Etihad, la última derrota de Arteta en el torneo liguero.

¿Dónde ver en vivo el Arsenal vs Manchester City, la Community Shield 2026? Canales de TV y streaming

En México, el partido que definirá el primer título del fútbol inglés se podrá ver a través de TNT Sports y la plataforma de streaming HBO Max. Además, Claro Sports tendrá el mejor minuto a minuto del partido, con todos los detalles, incidencias, goles y las acciones desde el partido en la capital galesa.

Arsenal vs Manchester City, Community Shield 2026: posibles alineaciones

Arsenal llega al partido con dos bajas importantes en defensa. Jurrien Timber y William Saliba se perderán el partido por problemas físicos. Declan Rice, Martin Zubimendi y Bukayo Saka estarán disponibles para Mikel Arteta tras sus vacaciones por el Mundial, sin embargo, se espera que no partan como titulares tras perderse toda la pretemporada.

Arsenal: David Raya; Ben White, Christian Mosquera, Gabriel, Piero Hincapié; Bruno Guimarães, Myles Lewis-Skelly; Noni Madueke, Martin Odegaard, Tzolis

El Manchester City también cuenta con el regreso de su figura más importante, Erling Haaland, que tampoco ha tenido actividad en la pretemporada. Elliot Anderson, que también regresó de vacaciones, y Rodri, que se encuentra en recuperación de una cirugía en la espalda, tampoco estarían disponibles para el once titular.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gardiol, Rayan Ait Nouri; Matteo Kovacic, Nicolas Gonzalez; Savinho, Phil Foden, Antoine Semenyo; Omar Marmoush

¿Cómo llegan el Arsenal y Manchester City al duelo de la Community Shield 2026?

El Arsenal inició su pretemporada con una victoria por goleada ante el Girona. Sin embargo, no ha ganado desde entonces, con derrotas ante Betis y Dortmund y un empate ante el Como de Cesc Fabregas, donde se impuso en los penales.

En el mercado, los Gunners aseguraron el traspaso de Bruno Guimaraes, centrocampista estrella del Newcastle por 75 millones de libras, además de la llegada de Christos Tzolis, el griego de 24 años que aporta profundidad al ataque. Entre las salidas más destacadas aparece Leandro Trossard, que fichó por el Besiktas, y el centrocampista danés Christian Noorgarsd, que llegó al Everton por ocho millones de libras.

Manchester City viajó a Asia para preparar su primera campaña con un nuevo entrenador desde 2016. El primer partido los cruzó con el Inter Milan, donde cayeron en penales tras empatar a un gol. Posteriormente, superaron a las estrellas de la liga coreana y al Atlético de Madrid.

En el mercado, los Cityzens cerraron el fichaje de Elliot Anderson por 116 millones de libras, entonces la transferencia más cara para un jugador inglés, récord que ya fue superado. En cuanto a salidas, los mancunianos perdieron a James Trafford, Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva y John Stones, asegurando la salida de sus jugadores más veteranos, aunque aún podría haber movimientos para el equipo.

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