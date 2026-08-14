Pumas vs Querétaro en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 4

Felinos y Gallos Blancos se ven las caras en un duelo de equipos empatados a seis puntos, en buena racha y en la parte alta de la clasificación

Partidos en vivo: Pumas vs Querétaro | Claro Sports

Vuelve la Liga MX tras la pausa por la Leagues Cup con la jornada 4 del Apertura 2026. Uno de los duelos más atractivos es el que protagonizarán Pumas y Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. Los de la UNAM y los Gallos Blancos llegan empatados con seis puntos cada uno en la parte alta de la clasificación.

Pumas se encuentra en el cuarto lugar con seis puntos luego de caer en el debut ante Pachuca y encadenar victorias consecutivas ante Toluca y FC Juárez. Los de Esteban Solari acumulan siete goles a favor y tres en contra después de sus primeras presentaciones en el campeonato liguero.

Sin embargo, el camino en la Leagues Cup fue bastante decepcionante para el conjunto auriazul. Cayó 3-0 contra Charlotte FC, perdió 2-0 ante FC Cincinnati y posteriormente empató 1-1 y cayó en penaltis frente a Columbus Crew. Ahora, el regreso a Ciudad Universitaria representa la oportunidad de recuperar el ritmo mostrado antes del torneo internacional.

Querétaro suma la misma cantidad de puntos y está séptimo por los criterios de desempate. Los Gallos Blancos arrancaron el Apertura con derrota 1-0 frente al América, pero después consiguieron victorias consecutivas: 2-1 sobre Pachuca como visitantes y 3-2 ante Tigres. Su delantero, Alí Ávila, vive un momento dulce con tres goles, misma cifra que Juninho con Pumas.

Fecha, horario y dónde ver el Pumas vs Querétaro del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Pumas y Querétaro, correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará este domingo 16 de agosto a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y la transmisión del partido se puede disfrutar a través de VIX.

Pumas buscará su primera victoria en casa después de que sus triunfos previos hayan sido como visitante. Por el otro lado, Querétaro buscará mantener su buena racha antes de la Leagues Cup, donde venció a Pachuca y Tigres de manera consecutiva.

Alineaciones probables del Pumas vs Querétaro para la jornada 4 de la Liga MX 2026

Pumas : Keylor Navas; Ricardo Leone, Nathan Silva, Rubén Duarte; Rodrigo López, Víctor Arteaga, Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo; Uriel Antuna, Juninho; Robert Morales.

: Keylor Navas; Ricardo Leone, Nathan Silva, Rubén Duarte; Rodrigo López, Víctor Arteaga, Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo; Uriel Antuna, Juninho; Robert Morales. Querétaro: Guillermo Allison; Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte; Santiago Homenchenko, Carlo García; Paulo Victor, Alex Alcalá, Enzo Giménez.

Antecedentes y últimos resultados del Pumas vs Querétaro en la Liga MX

Los antecedentes recientes entre Pumas y Querétaro muestran una ligera ventaja para los universitarios, que ganaron dos de los últimos cinco enfrentamientos, mientras los Gallos consiguieron una victoria y los otros dos partidos terminaron empatados. El duelo más reciente, disputado en enero de 2026, finalizó con igualdad 1-1, por lo que ambos volverán a encontrarse con una serie reciente bastante equilibrada.

11 de enero de 2026 | Liga MX: Pumas 1-1 Querétaro

Pumas 1-1 Querétaro 25 de julio de 2025 | Liga MX: Querétaro 0-2 Pumas

Querétaro 0-2 Pumas 19 de enero de 2025 | Liga MX: Querétaro 3-2 Pumas

Querétaro 3-2 Pumas 5 de noviembre de 2024 | Liga MX: Pumas 2-0 Querétaro

Pumas 2-0 Querétaro 26 de abril de 2024 | Liga MX: Querétaro 1-1 Pumas

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 4?

Pumas parte como favorito en las apuestas. Según los momios de caliente.mx, el triunfo universitario paga -122; el empate aparece en +280 y una victoria de Querétaro se encuentra en +310 dentro del mercado de resultado final en tiempo regular. Los momios pueden cambiar conforme se acerque el inicio del encuentro.

El favoritismo de Pumas encuentra respaldo en su condición de local y en los antecedentes recientes en Ciudad Universitaria. Los dos llegan con seis puntos y dos victorias en tres jornadas, mientras que Juninho y Alí Ávila suman tres anotaciones cada uno. La combinación entre el momento de ambos ataques y los resultados previos anticipa un partido abierto, aunque las cuotas colocan a los universitarios con mayores posibilidades de quedarse con los tres puntos.

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