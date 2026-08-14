Santos vs Chivas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 4

Los Guerreros buscan sus primeros puntos del torneo ante un Rebaño que llega a Torreón con cuatro unidades y con la posible baja de Bryan González

Santos vs Chivas, ¿dónde ver el partido de la jornada 4? | Claro Sports

Santos y Chivas se enfrentan este fin de semana, en uno de los partidos que marcarán la actividad del domingo 16 de agosto, dentro de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. Guerreros y rojiblancos se enfrentarán en el Estadio Corona, dentro del Territorio Santos Modelo de Torreón, Coahuila, con el silbatazo inicial en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.

El partido cruza a dos clubes con necesidades distintas después de sus primeras tres apariciones en el campeonato. Santos ocupa el puesto 17 con cero puntos, producto de tres derrotas, dos goles anotados y siete recibidos, mientras que Guadalajara aparece en la posición 12 con cuatro unidades, luego de una victoria, un empate y una derrota, además de dos tantos a favor y tres en contra.

Los dos equipos regresan a la competencia mexicana después de participar en la Leagues Cup. Santos cerró su actividad internacional con un triunfo de 2-0 sobre Philadelphia Union, mientras que Chivas derrotó 2-1 a Seattle Sounders en su último compromiso del certamen. Ahora, el conjunto lagunero necesita trasladar esa reacción a la Liga MX, mientras que el equipo dirigido por Gabriel Milito intentará regresar de Torreón con puntos que le permitan acercarse a la parte alta del Apertura 2026.

Fecha, horario y dónde ver el Santos vs Chivas del Apertura 2026 de la Liga MX

El encuentro está programado para disputarse este domingo 16 de agosto de 2026 en el Estadio Corona, casa de Santos Laguna, a las 19:10 horas. El partido se podrá ver en vivo a través de la televisión abierta en el Canal 5, así como por TUDN y ViX, mientras que online podrás seguir todas las acciones en el minuto a minuto de Claro Sports.

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¡Nos vemos en Torreón, ChivaHermanos! 🙌🏻 pic.twitter.com/bRMaPZj4UD — CHIVAS (@Chivas) August 14, 2026

Alineaciones probables del Santos vs Chivas para la jornada 4 de la Liga MX 2026

Se espera que Santos y Chivas repitan alineación de sus últimos compromisos, aunque con algunos cambios por lesiones, como Lucas di Yorio y Bryan González.

Santos: Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Emmanuel Echeverría, Salvador Mariscal, Franco Pardo, Felipe Sánchez; Ezequiel Bullaude, Aldo López, Fran Villalba; Eduardo Aguirre y Ramiro Sordo.

Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Hugo Camberos, Luis Romo, Daniel Aguirre, José Castillo; Brian Gutiérrez, Fernando González, Jordan Carrillo; Roberto Alvarado y Armando González.

Antecedentes y últimos resultados del Santos vs Chivas en la Liga MX

Chivas llega con ventaja a este duelo tras los enfrentamientos previos. El duelo anterior entre ambos terminó con victoria del Guadalajara por 3-0 en el Estadio Akron, el 14 de marzo durante el Clausura 2026.

Clausura 2026: Chivas 3-0 Santos Laguna

Chivas 3-0 Santos Laguna Apertura 2025: Santos Laguna 1-0 Chivas

Santos Laguna 1-0 Chivas Clausura 2025: Chivas 1-0 Santos Laguna

Chivas 1-0 Santos Laguna Apertura 2024: Santos Laguna 0-2 Chivas

Santos Laguna 0-2 Chivas Clausura 2024: Santos Laguna 1-1 Chivas

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 4?

Los momios de caliente.mx colocan a Chivas como favorito para ganar en Torreón. El triunfo del Guadalajara se coloca alrededor de -193, mientras el empate se encontraba en +345 y una victoria de Santos pagaba aproximadamente +450. Las cuotas pueden cambiar conforme se acerque el comienzo del encuentro.

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