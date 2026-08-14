Guastatoya vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Guastatoya Municipal, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Municipal se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en uno de los partidos más atractivos de la fecha. El Pecho Amarillo intentará recuperarse de su primera derrota y volver a acercarse a la cima, mientras los Rojos llegan como líderes y únicos con puntaje perfecto después de ganar sus tres encuentros. Conoce a qué hora juegan Guastatoya vs Municipal, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Guastatoya suma seis puntos y ocupa el tercer lugar, producto de dos victorias y una derrota. El equipo dirigido por Martín García tuvo un gran comienzo al superar 1-0 a Aurora como visitante y golear 4-0 a Malacateco en casa, pero su marcha se frenó con la derrota 2-0 frente a Antigua GFC en la tercera jornada. A pesar del tropiezo, el Pecho Amarillo ha tenido un inicio positivo y buscará hacerse fuerte nuevamente como local para mantenerse en la pelea por los puestos de playoffs y sumar desde temprano puntos importantes para no volver a sufrir con la permanencia como en temporadas anteriores.

Por su parte, Municipal tiene nueve puntos y es el líder del Apertura 2026, después de conseguir tres victorias en igual cantidad de presentaciones. El equipo de Mario Acevedo venció 2-0 a Mixco, superó 2-1 a Marquense como visitante y derrotó 2-0 a Cobán Imperial, confirmando un arranque ideal en el campeonato. Los Escarlatas también tienen la mirada puesta en la Copa Centroamericana, donde empataron 1-1 con Cartaginés y vencieron 1-0 a Verdes FC en Belice. El próximo miércoles enfrentarán a FAS antes de cerrar la fase de grupos en casa contra Motagua, con la clasificación a la siguiente ronda como uno de los grandes objetivos del semestre.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Municipal de la jornada 4 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Municipal será el sábado 15 de agosto a las 15:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Municipal hoy

Guastatoya no podrá contar con Denilson Sánchez, expulsado ante Antigua GFC, por lo que no estará disponible para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos. Se estima que Martín García y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya: Rubén Escobar; Wilson Pineda, Emanuel Yori, Herberth Morales, Víctor Armas; José Almanza, Javier Estrada, Marlon Sequén; Bryan Lemus, Víctor Ávalos y Nicolás Lovato. DT: Martín García.

Municipal: Kenderson Navarro; César Calderón, Carlos Estrada, Aubrey David, José Morales; Jonathan Franco, Rudy Barrientos; John Méndez, Pedro Altán, Jefry Bantes; y Erick Japa. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Municipal:

3 de mayo de 2026 | Municipal 2-0 Guastatoya | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 30 de abril de 2026 | Guastatoya 0-1 Municipal | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 22 de marzo de 2026 | Guastatoya 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Municipal 2-1 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de noviembre de 2025 | Municipal 3-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

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