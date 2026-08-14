El plan B del FC Barcelona tiene nombre y apellido: Luis Javier Suárez

De no darse la incorporación del argentino Julián Álvarez al FC Barcelona, los culés irían por el colombiano Luis Javier Suárez.

Luis Javier Suárez | FILIPE AMORIM / AFP

Colombia amaneció con una noticia más que inesperado en el fútbol mundial. Según el periodista especializado en mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el FC Barcelona tiene como plan B a Luis Javier Suárez. De no darse la incorporación del argentino Julián Álvarez al Barca, los culés estarían yendo a fichar al goleador colombiano del Sporting de Lisboa.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona consider Sporting striker Luis Suárez among options — if Julián Álvarez deal doesn’t happen.



Not easy as key player for Sporting but part of Barça shortlist.



Barça will only consider Suárez/more options from next week — if Julián deal is still off. pic.twitter.com/LFPEuCW056 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

La novela con el número nueve de la Selección Argentina sigue sin tener un futuro claro. De hecho, hace pocos días, Julián Álvarez se presentó a la pretemporada con el Atlético de Madrid y al sol de hoy sigue siendo jugador ‘colchonero’. Dado el alto valor monetario pedido por el conjunto madrileño, la transferencia se estaría poniendo muy cuesta arriba para los blaugranas y ya piensan en otras opciones.

Ahora bien, el equipo donde surgió Cristiano Ronaldo ha sido muy claro con los clubes que han mostrado interés por su actual goleador. El artillero nacido en Santa Marta no se irá del Sporting de Lisboa por menos de 80 millones de euros que es el valor de su cláusula de rescisión con el club portugués.

Luis Javier Suárez, sin duda alguna, fue uno de los mejores delanteros del fútbol europeo en la pasada temporada. Sus goles y sobre todo su rápida adaptación de la Segunda División de España a la Primeira Liga de Portugal, fue sorprendente. Eso sí, las diferencias futbolísticas entre el argentino y el colombiano son bastantes. El ‘gaucho’ juega por todo el frente del área y realmente no es un delantero neto de área, mientras que, el ‘cafetero’ si es más un definidor que un gestor de juego.

Las credenciales de Luis Javier Suárez para llegar al FC Barcelona

Con 28 años, el delantero del Sporting de Lisboa, viene de ser uno de los goleadores del fútbol europeo en la temporada 2025-2026. Habiendo aterrizado el 27 de julio a las filas del club de la capital de Portugal. Luis Javier Suárez ya acumula 38 goles y nueve asistencias en 54 partidos jugados.

En otras palabras, el colombiano tuvo participación en 47 goles durante los 54 juegos que disputó. Una media de casi un gol por partido. Claramente unas cifras que lo pusieron como el máximo goleador del fútbol de Portugal con 28 anotaciones solamente en la Primeira Liga de Portugal.

Ahora bien, no es la primera vez que Luis Javier Suárez brilla por su poderío goleador. De hecho, la temporada antepasada fue también el ‘pichichi’ de la Segunda División del Fútbol de España. Con la camiseta de Almería anotó 27 goles en la temporada 2024-2025 y también se ganó el galardón de goleador. Pues, no en vano, esa temporada le dio la chance de saltar a un club con tanta historia como el Sporting de Lisboa.

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