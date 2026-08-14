Hernán Elizondo: de las filas del Atlante al banquillo de Tigres 

La sección del recuerdo de Peloteando revivió el paso del defensa por los Potros de Hierro junto a Félix Fernández

Hernán Elizondo, director técnico interino de los Tigres, fue el protagonista de la sección del recuerdo de Peloteando, donde Félix Fernández compartió anécdotas de su etapa como futbolistas. Aunque Elizondo es un defensa central surgido de los Tigres, sus primeros roces profesionales en la Primera División ocurrieron con el Potro de Hierro.

El segmento revive imágenes de un partido del año 2001 contra el Necaxa, un encuentro que Fernández describe como uno de esos “que uno quisiera dejar en el olvido”, pero que sirve para aprender de los fracasos.

En aquel partido, el joven Elizondo se enfrentó a leyendas del fútbol como Alex Aguinaga, Zague y Hernán Medford. A pesar de que su estancia en el Atlante duró solo un año, esa experiencia fue fundamental en la formación de Elizondo, quien ahora aplica esos conocimientos desde el banquillo. Además, hace mancuerna en la dirección técnica de Tigres con Carlos Turrubiates, otro exfutbolista con pasado atlantista.

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