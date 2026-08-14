Estadios vacíos en el cierre de la Leagues Cup

La asistencia cayó significativamente en la jornada 3 del torneo entre equipos de la MLS y la Liga MX. Así quedaron las cifras de la primera ronda

La asistencia se redujo en la Leagues Cup 2026 | JULIO AGUILAR/GETTY IMAGES VIA AFP

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 concluyó con estadios vacíos. La afición dejó de ir a los estadios para los últimos 18 juegos del torneo, en lo que podría ser una evidencia más de que el torneo tiene que modificar el formato, ya que el tener encuentros sin nada en juego que llevó a tener muchas butacas vacías.

Según los datos que publicó la propia Leagues Cup en su sitio web y que fueron cotejados por Claro Sports (cinco partidos fueron excluidos; Chivas-Dallas, Austin-Puebla, América-Austin y Monterrey-Nashville son los cuatro sin datos, con una cifra fuera de proporción para el LAFC-Querétaro), vimos un 65.8% de asistencia en la primera fecha, a pesar de la peculiar situación que ocasiona el Estadio Azteca, ya que ahí se celebró el juego con mayor asistencia (40,026 en el América-San Diego), pero no alcanzó ni la mitad del aforo del Coloso de Santa Úrsula, impactando en 5% los porcentajes.

La segunda jornada tuvo un 71.6% acumulado, cifra que pudiera ser mayor porque la organización no proporcionó datos del Chivas-Dallas en San José y Austin-Puebla, que tenía gradas prácticamente llenas según lo que mostraba la transmisión televisiva, pero todo cambió en los últimos 18 compromisos. Seis partidos vieron menos del 50% de asistencia, incluyendo entradas de 5,820 en el Philadelphia-Santos o 7,544 en el Orlando-San Luis, cerrando en 55.8% de asistencia.

En cuanto a las sedes donde se vieron más llenos, encontramos el estadio del LAFC, el BMO, en el que hubo hasta sobrecupo respecto a las cifras oficiales de aforo del recinto. Le sigue el Q2 Stadium de Austin, Texas, seguido de la casa de Inter Miami. Del otro lado del espectro, aunque Tigres y América tuvieron un número considerable de aficionados cuando jugaron en México, no se quedaron lejos del lleno y eso llevó a que, en total, los partidos en territorio mexicano promediaran más aficionados (26,378.75 a 16,763.2), pero menor porcentaje de asistencia (54.5% vs 66.1%).

Vimos un total de siete partidos que presenciaron menos de 10,000 aficionados en el estadio. El FC Dallas, con su campo en remodelación, se mudó a Mansfield y tuvo la menor entrada en un campo en el que el máximo era de 7,000 personas. Donde también hubo entradas a la baja fue en Philadelphia y en Orlando. San Diego y Seattle, pese a que el Sounders no abre al 100% el Lumen Field, tuvieron de las mejores entradas en recintos de la MLS.

Mayor asistencia Menor asistencia 40,026 | América 3-1 San Diego

31,538 | San Diego 1-0 Tijuana

28,306 | Seattle 3-0 Querétaro

26,543 | Inter Miami 1-2 Monterrey

24,841 | Toluca 3-1 Dallas 9,005 | Chicago 2-0 Necaxa

7,544 | Orlando 2-2 San Luis

6,504 | Philadelphia 3-1 Necaxa

5,820 | Philadelphia 0-2 Santos

4,335 | FC Dallas 2-0 Querétaro

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