Luis Díaz lo intenta, pero PSG lo apaga: el colombiano se queda sin final de Champions

El Bayern de Luis Díaz quedó eliminado ante un sólido PSG que dominó la vuelta y aseguró su lugar en la final de la Champions League.

Luis Díaz en la semifinal de Champions | Reuters.

El Paris Saint-Germain confirmó su lugar en la final de la UEFA Champions League 2025-2026 tras imponerse en la serie ante el Bayern Munich. El conjunto francés dominó el partido de vuelta de principio a fin y, con el 1-1 en Alemania, cerró la eliminatoria con un global de 6-5 a su favor.

Un partido distinto para Luis Díaz

No fue la misma versión de Luis Díaz que se vio en el duelo de ida en París. El colombiano tuvo menos espacios y no logró marcar la diferencia como lo había hecho una semana antes. La presión del PSG y su control del juego limitaron notablemente su influencia en el frente de ataque.

El equipo parisino mostró solidez desde el inicio, controlando el ritmo del compromiso y neutralizando cada intento del Bayern. La posesión, la intensidad y la organización táctica fueron claves para que los franceses mantuvieran la ventaja en la serie y evitaran cualquier reacción del conjunto alemán.

Bayern lo intentó, pero no encontró respuestas

A pesar del dominio rival, el Bayern no dejó de buscar el arco contrario. Sin embargo, la falta de claridad en los últimos metros y la buena actuación defensiva del PSG terminaron por frustrar cualquier intento de remontada.

Díaz, entre los más insistentes

Aunque no tuvo su mejor noche, Luis Díaz fue uno de los jugadores que más intentó cambiar la historia. Su entrega y constante búsqueda por generar peligro lo destacaron dentro de un equipo que, en líneas generales, se vio superado.

El sueño de alcanzar una nueva final de Champions se diluyó para el Bayern Munich, que no logró sostener lo hecho en el partido de ida. PSG, en cambio, supo manejar la ventaja y ahora se prepara para disputar el título en el escenario más importante del fútbol europeo.

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