PSG elimina al Bayern Munich y buscará el bicampeonato de la Champions League ante Arsenal

El equipo de Luis Enrique avanza a su tercera final por la ‘Orejona’ con global de 6-5, luego de empatar 1-1 en Alemania

PSG disputará su tercera final de la Champions League | Reuters

El Paris Saint-Germain está nuevamente en la final de la UEFA Champions League. El conjunto francés empató 1-1 contra el Bayern Munich en el Allianz Arena en la semifinal de vuelta, y selló su clasificación con marcador global de 6-5, resultado que lo mantiene en la pelea por conquistar el bicampeonato continental.

Después del espectacular 5-4 registrado en la ida en París, la vuelta en Alemania tuvo un guion completamente distinto. El primer gol del partido llegó apenas al minuto tres. Khvicha Kvaratskhelia desbordó por la banda izquierda y envió una diagonal retrasada que encontró a Ousmane Dembélé entrando desde segunda línea. El atacante francés remató dentro del área para vencer a Manuel Neuer y ampliar todavía más la ventaja parisina en el global.

Con el tanto, Dembélé alcanzó siete goles en la actual edición de la UEFA Champions League. Además, el actual Balón de Oro llegó a tres partidos consecutivos anotando, luego de marcar doblete precisamente frente al Bayern Munich en el duelo de ida disputado en Francia.

PSG resistió en Alemania y apagó al Bayern Munich

El Bayern intentó reaccionar desde los primeros minutos, pero le costó generar peligro claro sobre el arco defendido por Matvey Safonov. De hecho, el primer disparo a puerta del conjunto alemán llegó hasta el minuto 44, reflejo de las dificultades ofensivas que encontró el equipo de Vincent Kompany durante la semifinal en casa.

Michael Olise y Luis Díaz fueron los futbolistas más insistentes del cuadro bávaro. El colombiano generó una de las llegadas más claras al minuto 70, cuando escapó por la banda y asistió a un compañero dentro del área, aunque Safonov apareció para mantener el cero en el marcador.

La tónica del compromiso dejó al PSG más cerca del segundo que al Bayern de la voltereta. Manuel Neuer evitó un marcador más amplio al detener un par de oportunidades de Désiré Doué en la segunda mitad.

Cuando el partido agonizaba, Harry Kane aprovechó un balón en el área para emparejar el marcador en Alemania con un zapatazo de pierna izquierda. El inglés recibió de los pies de Alphonso Davies para anotar su gol número 14 de la campaña. Fue el séptimo encuentro consecutivo en el que Kane se hizo presente en el marcador en Champions; sin embargo todo quedó en el anecdotario pues su escuadra fue eliminada.

PSG enfrentará al Arsenal en una final inédita de Champions League

Con la clasificación consumada, el PSG disputará la tercera final de UEFA Champions League de su historia. La primera fue en la temporada 2019-20, cuando perdió precisamente ante el Bayern Munich, mientras que en 2025 conquistó el título europeo tras derrotar al Inter de Milán.

Ahora, el equipo parisino buscará defender la corona frente al Arsenal, que eliminó al Atlético de Madrid en semifinales y regresó a una final europea después de dos décadas. Será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en una final de Champions League.

Además, Luis Enrique alcanzó su tercera final del torneo como director técnico. El entrenador español ganó la Champions con el Barcelona en la temporada 2014-15 y volvió a coronarse con el PSG en la campaña 2024-25. Ahora intentará sumar un nuevo título continental al frente del conjunto francés. La cita será el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría.

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