Juan Celaya afirma que los chinos ya tiemblan de miedo ante el nivel de México en los clavados

Entrevista exclusiva con el clavadista mexicano tras la Súper final de Beijing

Tras los resultados que el equipo mexicano de clavados logró en la Súper final de Beijing, Juan Celaya asegura que los chinos se están presionando y poniendo nerviosos ante el nivel de México, los segundos mejores del mundo.

“A los chinos les tiemblan las patitas como cualquier persona, fallan como cualquiera”, declaró el clavadista mexicano a su regreso al país en entrevista exclusiva para Claro Sports. “Los chinos lo sienten, se pusieron nerviosos en la competencia, uno siempre se pone y ya lo tenemos identificados”.

Celaya cree que los chinos están sintiendo cada vez más la presión por lo que está haciendo el equipo mexicano: “No estamos conformes con esa plata, queremos que sean medallas de oro”.

México logró tres platas y dos bronces, pero cree que fueron injustos los jueces en las calificaciones con Randal Willars en la plataforma 10 metros individual, donde se quedó a cuatro puntos del oro.

“Siento que le favorecieron al chino, no es novedad. Se nota que les está llegando la presión más“, aseguró Celaya. “Somos el segundo equipo más fuerte del mundo”.

El siguiente objetivo de Juan Celaya es conseguir su lugar para los Juegos Centroaméricanos de Santo Domingo y obtener la medalla que le falta en su palmarés: “Seguir llenando la colección de medallas y seguir llegando a México en lo más alto. Es por lo que trabajamos siempre”.

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