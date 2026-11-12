El Gigante de Acero, a prueba: así quedó la cancha tras los conciertos de Karol G

Las medidas preventivas implementadas por el Club de Futbol Monterrey permitieron proteger las zonas más sensibles de la cancha

La cancha del Gigante de Acero, estará en óptimas condiciones para recibir el partido entre México y Jamaica, correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League, a pesar de los tres conciertos de Karol G y las fuertes lluvias que se registraron en Monterrey durante el fin de semana.

Después de retirar el escenario utilizado para las presentaciones de la cantante colombiana, el terreno de juego luce en buenas condiciones y no presenta afectaciones importantes a simple vista, por lo que se espera que esté listo para el encuentro del martes 17 de noviembre, donde estará en disputa un boleto a las semifinales del torneo.

Durante los tres conciertos, cientos de personas ingresaron al terreno de juego del inmueble, mientras que las lluvias registradas en la Sultana del Norte representaron un desafío adicional para la conservación del césped.

Sin embargo, las medidas preventivas implementadas por el Club de Futbol Monterrey permitieron proteger las zonas más sensibles de la cancha y facilitar los trabajos de recuperación.

Bien protegida la cancha de Rayados de Monterrey | Claro Sports

¿Cómo quedó la cancha del Estadio Gigante de Acero después de los conciertos de Karol G?

El terreno de juego del Gigante de Acero presenta condiciones favorables después de las tres presentaciones de Karol G, que requirieron una importante infraestructura de producción y la instalación de un escenario de grandes dimensiones.

Una de las principales medidas adoptadas por los organizadores fue colocar el escenario sobre la zona de gradas de una de las cabeceras, con el objetivo de evitar que su estructura y peso afectaran directamente el césped.

La estrategia permitió reducir el impacto sobre el terreno de juego, a pesar del movimiento de personal y asistentes durante los conciertos.

Además, las fuertes lluvias que acompañaron las presentaciones no provocaron daños visibles de consideración en la superficie.

MÁS INFORMACIÓN: La convocatoria de México para los cuartos de final de la Nations League ante Jamaica

Con el escenario desmontado, el personal operativo del Club de Futbol Monterrey comenzó las labores de mantenimiento para preparar la cancha de cara a sus próximos compromisos deportivos.

¿Qué trabajos realiza Rayados para recuperar el césped del Gigante de Acero?

El área operativa del Club de Futbol Monterrey, en coordinación con su equipo de especialistas en agronomía, trabaja en la revisión y mantenimiento de cada una de las zonas del terreno de juego.

Entre las principales labores destaca la utilización de un sistema especializado de iluminación LED, diseñado para favorecer el crecimiento y la recuperación del césped.

Estas lámparas proporcionan iluminación suplementaria para estimular el desarrollo del pasto en zonas que requieren atención, particularmente después de eventos multitudinarios.

El personal encargado también supervisa las condiciones generales de la superficie para garantizar que el terreno responda adecuadamente durante los próximos partidos.

Los trabajos continuarán durante los días previos al encuentro entre México y Jamaica, con el objetivo de entregar una cancha en las mejores condiciones posibles.

Rayadas pondrá a prueba la cancha antes del México vs Jamaica

Antes de recibir a la selección mexicana, el Gigante de Acero tendrá una primera prueba deportiva después de los conciertos.

Rayadas de Monterrey enfrentará a Pachuca en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

El encuentro permitirá observar el comportamiento del césped durante un partido oficial, después de las labores de mantenimiento realizadas por el club.

Será una evaluación importante para el personal operativo, que tendrá que mantener las condiciones del terreno de juego antes del compromiso internacional.

¿Cuándo juega México contra Jamaica en el Gigante de Acero?

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica el martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El partido tendrá un significado especial para Monterrey, ya que será la primera ocasión en que la selección mexicana mayor dispute un encuentro en la nueva casa de Rayados desde su inauguración en agosto de 2015.

Además del boleto a las semifinales, el compromiso representará una nueva oportunidad para que el inmueble albiazul reciba un evento internacional de gran relevancia.

Después de tres conciertos multitudinarios, lluvias intensas y un operativo especial para proteger el césped, el Gigante de Acero se prepara para cambiar la música por el futbol y recibir a México y Jamaica con una cancha que apunta a estar en condiciones óptimas.

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