¡Pésimo inicio! Rafa Márquez firma el peor arranque histórico de un entrenador de México tras caer ante Jamaica

El ‘Káiser’ inicia con cinco partidos sin ganar, tres derrotas y dos empates, superando el registro negativo de Ignacio Trelles de 1960

Rafael Márquez ya protagoniza el peor comienzo de un entrenador en la historia de la selección mexicana. La derrota por 3-2 ante Jamaica, en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, extendió a cinco partidos su racha sin victorias y lo colocó por debajo de Ignacio Trelles, quien había registrado números similares durante el Campeonato Panamericano de 1960, hace 66 años.

El Káiser acumula tres derrotas y dos empates, con cuatro goles a favor y 10 en contra, para una diferencia de -6. Su equipo ha conseguido apenas dos de los 15 puntos posibles, equivalentes a una efectividad del 13.3%. Estos resultados también representan el primer proceso de un entrenador debutante de México que alcanza cinco presentaciones sin conseguir una victoria.

Rafa Márquez supera la marca negativa de Ignacio Trelles de 1960

La era Márquez comienza de la peor forma posible | Claro Sports

Para encontrar un antecedente comparable al de Márquez hay que retroceder hasta marzo de 1960, cuando Ignacio Trelles comenzó su segunda etapa al frente del Tricolor durante el Campeonato Panamericano, celebrado en Costa Rica. El entrenador necesitó seis encuentros para conseguir su primera victoria, después de acumular dos empates y tres derrotas.

La selección mexicana comenzó aquel torneo con un empate 2-2 contra Brasil, perdió 3-2 ante Argentina y posteriormente igualó 1-1 frente a Costa Rica. Después cayó 2-1 contra los brasileños y 2-0 frente a Argentina. Trelles cerró sus primeros cinco partidos con seis goles anotados y 10 recibidos, para una diferencia de -4, antes de derrotar 3-0 a Costa Rica en su sexta presentación.

Márquez igualó los cinco compromisos iniciales sin ganar de Trelles, pero registra números inferiores en ataque. Ambos equipos permitieron 10 anotaciones y sumaron dos puntos, aunque el actual Tricolor solamente ha conseguido cuatro goles, dos menos que la selección de 1960. Esta diferencia coloca al Káiser en el primer puesto de los comienzos más desfavorables.

Así se comparan los peores arranques de la selección mexicana

Entrenador Etapa PJ G E P GF GC DG Pts. Rafa Márquez 2026 5 0 2 3 4 10 -6 2 Ignacio Trelles 1960 5 0 2 3 6 10 -4 2 Raúl Cárdenas 1979 5 2 2 1 5 3 +2 8

Otro de los nombres que aparece en los recuentos históricos es Raúl Cárdenas, a quien diversas publicaciones atribuyen ocho partidos consecutivos sin ganar al comenzar su segunda etapa, entre 1979 y 1981. Sin embargo, esa estadística no coincide con la cronología de resultados de la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), que documenta victorias del entrenador desde su primer compromiso.

Cárdenas inició aquella gestión el 1 de noviembre de 1979 con una victoria por 1-0 sobre Perú, gracias a un gol de Mario Medina. Posteriormente empató 1-1 ante Finlandia, derrotó 2-0 a El Salvador, volvió a igualar 1-1 ante los salvadoreños en un encuentro suspendido al minuto 84 y perdió 1-0 frente a Corea del Sur. En sus siguientes tres presentaciones venció 1-0 y 5-0 a Honduras, además de imponerse 4-2 a Guatemala.

Por lo tanto, Cárdenas consiguió cinco victorias, dos empates y una derrota en sus primeros ocho encuentros de aquella segunda etapa, con 15 goles anotados y cinco recibidos. El balance representa 17 de 24 puntos posibles y una efectividad del 70.8%, cifras que contrastan con los ocho compromisos sin triunfo que se le atribuyen en diferentes clasificaciones.

Rafa Márquez suma tres derrotas consecutivas y buscará remontar ante Jamaica

La etapa de Rafael Márquez comenzó en septiembre de 2026 con dos empates por 1-1 frente a Colombia y Perú. Posteriormente, la selección mexicana sufrió una derrota por 3-0 ante Estados Unidos y cayó 2-0 frente a Chile. Los cuatro amistosos dejaron un balance de dos anotaciones a favor, siete en contra y apenas dos puntos de 12 posibles.

El quinto compromiso representaba la oportunidad de terminar con esa racha, pero Jamaica derrotó 3-2 a México en el Estadio Nacional de Kingston, con un autogol de Jesús Gallardo, una anotación de Renaldo Cephas y un penalti convertido por Richard King. El conjunto mexicano reaccionó durante la segunda mitad mediante los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones, aunque no consiguió evitar su tercer descalabro consecutivo.

Los problemas defensivos representan una constante en el proceso del Káiser. México ha recibido al menos una anotación en cada partido y acumula 10 goles en contra, equivalentes a un promedio de dos por encuentro. En contraste, su producción ofensiva apenas alcanza los 0.8 tantos por compromiso, después de marcar cuatro veces en sus primeras cinco presentaciones.

La situación también contrasta con los procesos recientes del combinado nacional. Gerardo Martino comenzó su gestión en 2019 con cuatro victorias consecutivas, mientras que Jaime Lozano ganó tres de sus primeras cuatro presentaciones en 2023. Diego Cocca y Javier Aguirre también lograron conseguir al menos una victoria durante sus primeros compromisos, por lo que sus registros quedaron por encima del actual entrenador.

Ahora, Márquez tendrá la oportunidad de conseguir su primer triunfo el martes 17 de noviembre, cuando México reciba a Jamaica en el Gigante de Acero de Monterrey. El Tricolor necesita remontar la desventaja global de 3-2 para mantener sus aspiraciones de avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League y conseguir su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

El siguiente compromiso también podría ampliar una marca que ya coloca a Márquez en la historia negativa del banquillo nacional. Una nueva jornada sin victoria extendería la racha a seis encuentros, mientras que una remontada permitiría conseguir el primer triunfo de su gestión y comenzar a modificar el rumbo del proyecto hacia la Copa del Mundo de 2030.