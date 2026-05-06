Mohamed recibe refuerzos de lujo: Alexis Vega y Jesús Gallardo listos para la remontada ante LAFC en Concacaf

La selección mexicana aprobó la petición de los Diablos Rojos para contar con los dos jugadores convocados por Javier Aguirre

Mohamed lanza guiño a Vega y Gallardo previo al LAFC vs Toluca. Imago 7

Toluca se juega gran parte de su semestre este martes en el Estadio Nemesio Diez, donde intentará remontar el 2-1 sufrido ante LAFC en la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. Conscientes de la importancia del compromiso y con la intención de contar con lo mejor disponible, la directiva de los Diablos Rojos solicitó a la selección mexicana la liberación de Alexis Vega y Jesús Gallardo. La petición fue aprobada, por lo que ambos jugadores reportarán este mismo martes por la noche y estarán disponibles para el encuentro en el Estadio Nemesio Diez.

Mohamed tendrá a Alexis Vega y Gallardo

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando se le preguntó a Jesús Angulo si Alexis Vega o Jesús Gallardo les habían pedido llegar a la final antes de partir con la selección mexicana. El Canelo aseguró que existe un propósito compartido dentro del grupo para avanzar y competir por el título, mientras que Mohamed respondió que podría llamar a ambos futbolistas para ayudar en el partido.

“Los vamos a llamar por teléfono para ver si vienen mañana a ver el partido o incluso a jugarlo si se meten a la cancha”, lanzó el estratega argentino en conferencia de prensa y reflejando la confianza que existe dentro del plantel escarlata de cara al duelo decisivo.

Mohamed también aseguró que Toluca llegará prácticamente con plantel completo y que administrará las piezas pensando en un partido largo. “Mañana saldremos con lo mejor disponible, gestionando el esfuerzo porque sabemos que puede ser un encuentro muy intenso”, afirmó.

Mohamed responde con ironía a LAFC

Otro de los momentos que llamó la atención en la conferencia llegó cuando a Antonio Mohamed le preguntaron sobre las declaraciones de Marc Dos Santos, auxiliar de LAFC, quien reveló que buscó consejos de gente de San Diego y del LA Galaxy para saber cómo jugar en Toluca. Fiel a su estilo, el técnico escarlata respondió con ironía y dejó un mensaje cargado de confianza antes de la vuelta en el Nemesio Diez. “Me parece bien que pida consejos a esos equipos”, comentó entre risas, recordando que Toluca les anotó cuatro goles tanto a San Diego como al LA Galaxy en sus recientes enfrentamientos. La respuesta reflejó la seguridad del cuerpo técnico rojo de cara a una noche donde buscarán remontar la serie y avanzar a la final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Toluca se juega la temporada ante LAFC

El técnico escarlata reconoció que el equipo necesitará paciencia y contundencia para romper el planteamiento defensivo que espera del conjunto angelino. “Mañana esperamos un rival con un bloque defensivo muy bajo, así que la clave será tener paciencia con el balón y recuperar la contundencia ofensiva que mostramos antes en casa”, explicó Mohamed en conferencia de prensa, quien también minimizó las quejas de LAFC sobre el calendario y recordó que Toluca tuvo menos días de descanso tras jugar el domingo.

Por su parte, Jesús Angulo destacó la mentalidad del equipo y el respaldo de la afición como factores fundamentales para buscar la remontada. “Sabemos que es el partido más importante hasta ahora porque está en juego una final. Tenemos confianza en nosotros y en nuestra gente”, comentó el futbolista escarlata. “Es el partido más importante porque es el que sigue y por lo que nos estamos jugando, prácticamente el campeonato. Es lo que nos gusta a nosotros; sabemos de la importancia de este partido y que tenemos que salir a ganarlo”, señaló el futbolista escarlata.

Toluca necesita ganar para mantenerse con vida en el torneo internacional y buscar una nueva final continental. Con el apoyo del Nemesio Diez y la ilusión intacta, los Diablos Rojos intentarán darle vuelta a la serie frente a un LAFC que llegará con ventaja, pero consciente de la presión que implica jugar en el Infierno.

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