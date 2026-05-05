La joya de Xolos ya está en con la selección mexicana: Gil Mora se suma rumbo al Mundial 2026

La joven figura de Xolos llegó a la Ciudad de México para integrarse a la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Gilberto Mora, una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano y figura de los Xolos de Tijuana, arribó este lunes 4 de mayo a la Ciudad de México para reportar con la selección mexicana. El mediocampista se suma a la concentración del equipo dirigido por Javier Aguirre, que continúa afinando detalles de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El delantero mexicano arribó al Aeropuerto de la Ciudad de México poco antes de las cinco de la tarde y de inmediato se enfiló, sin dar declaraciones, a un automóvil que ya lo esperaba para trasladarlo a la concentración.

La presencia de Mora en el combinado nacional representa una apuesta por el talento joven dentro del proceso del Tri. A pesar de haber enfrentado problemas físicos en el inicio de año, el jugador logró recuperar ritmo competitivo sobre el final del Clausura 2026 y convenció al cuerpo técnico para ser considerado dentro del grupo que trabaja con miras al Mundial.

Cabe recordar que Mora arrastró molestias desde la pretemporada, con un cuadro que apuntaba a una posible pubalgia, situación que lo alejó momentáneamente de las canchas. Sin embargo, su evolución fue favorable y hoy se encuentra en condiciones de integrarse a la selección, en un momento clave de su carrera.

Convocados de México para el Mundial 2026 (Liga MX)

Porteros: Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos)

Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos) Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Chivas)

Jesús Gallardo (Toluca), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Chivas) Mediocampistas: Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Marcel Ruiz (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Marcel Ruiz (Toluca) Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas)

La incorporación de Gilberto Mora se da en un contexto donde la selección busca consolidar una base equilibrada entre experiencia y juventud. Su desempeño en los próximos entrenamientos y partidos de preparación será clave para definir su rol dentro del equipo nacional en el proceso mundialista.

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