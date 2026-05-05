La joya de Xolos ya está en con la selección mexicana: Gil Mora se suma rumbo al Mundial 2026
La joven figura de Xolos llegó a la Ciudad de México para integrarse a la selección mexicana rumbo al Mundial 2026
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Gilberto Mora, una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano y figura de los Xolos de Tijuana, arribó este lunes 4 de mayo a la Ciudad de México para reportar con la selección mexicana. El mediocampista se suma a la concentración del equipo dirigido por Javier Aguirre, que continúa afinando detalles de cara a la Copa del Mundo de 2026.
El delantero mexicano arribó al Aeropuerto de la Ciudad de México poco antes de las cinco de la tarde y de inmediato se enfiló, sin dar declaraciones, a un automóvil que ya lo esperaba para trasladarlo a la concentración.
La presencia de Mora en el combinado nacional representa una apuesta por el talento joven dentro del proceso del Tri. A pesar de haber enfrentado problemas físicos en el inicio de año, el jugador logró recuperar ritmo competitivo sobre el final del Clausura 2026 y convenció al cuerpo técnico para ser considerado dentro del grupo que trabaja con miras al Mundial.
Cabe recordar que Mora arrastró molestias desde la pretemporada, con un cuadro que apuntaba a una posible pubalgia, situación que lo alejó momentáneamente de las canchas. Sin embargo, su evolución fue favorable y hoy se encuentra en condiciones de integrarse a la selección, en un momento clave de su carrera.
Convocados de México para el Mundial 2026 (Liga MX)
- Porteros: Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos)
- Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Chivas)
- Mediocampistas: Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Marcel Ruiz (Toluca)
- Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas)
La incorporación de Gilberto Mora se da en un contexto donde la selección busca consolidar una base equilibrada entre experiencia y juventud. Su desempeño en los próximos entrenamientos y partidos de preparación será clave para definir su rol dentro del equipo nacional en el proceso mundialista.