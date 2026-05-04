¿Le guarda rencor? Diego Lainez y la decisión de Javier Aguirre de dejarlo fuera del Mundial 2026

El extremo mexicano fue parte del proceso del Vasco, quien, decidió no considerarlo en la prelista de la Copa del Mundo

Lainez confiesa todo lo que siente tras quedar fuera del Mundial. | Imago7.

El tema selección mexicana sigue causando ecos ante la polémica prelista de Javier Aguirre, tocando turno a un elemento no considerado como Diego Lainez. El atacante de los Tigres dijo sentir respeto hacia el entrenador nacional, pues es cuestión de gustos el elegir jugadores de acuerdo al sistema táctico, situación en la que no tiene cabida.

“Creo que he tenido unos torneos a muy buen nivel. Obviamente, para todo jugador representar a su selección es lo más bonito que le puede pasar, pero también entiendo que hay decisiones, que Javier (Aguirre), tiene que tomar y también tiene muchas opciones. Él va a elegir lo que él crea mejor para su estilo de juego. También es cuestión de gustos, como para todo en la vida. Yo creo que Javier ha sido muy respetuoso conmigo y, bueno, les deseo lo mejor. Sin duda alguna, siempre voy a querer que a la selección le vaya bien”, comentó.

Sin resignación alguna, el dorsal ’16’ se quedará a disputar la recta final del semestre con los felinos, hecho que lo pone en la antesala de un título internacional en la Concacaf Champions Cup, así como en el torneo doméstico, donde considera a los universitarios favoritos para llevarse un doblete.

“Por la historia de Tigres, y creo que por los últimos años también, Tigres cada vez que se instala en fases finales, ya sea en Liguilla o en las fases finales de Conca, creo que siempre es un candidato y siempre va a ser favorito para mucha gente. Nosotros, la verdad, con humildad estamos trabajando fuertemente. La verdad que sería algo muy bonito y muy importante, no solo para mí, en lo individual, que, obviamente, a todos nos gusta sumar títulos, pero yo creo a la institución le vendría muy bien este título. A mí me encantaría, sería algo muy bonito para mi carrera, pero yo creo que más bonito para Tigres y para la afición que se lo merece”, añadió.

Situación de los lesionados

Por otro lado, Guido Pizarro dejó entrever que la baja de Joaquim Pereira sería inminente, pese a ya estar trabajando al parejo estos último días.

“Joaquim está entrenando mejor, ayer hizo con pelota, así que hoy tomaremos la decisión si será tomado en cuenta o no”, dijo.

Asimismo, Marco Farfán todavía no será arriesgado, ya estando al 100% le faltaría ritmo para regresar a cancha, siendo hasta unas semifinales de Liga MX o la misma final de Concachampions cuando regrese.

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