Vestidor golpeado: Alvarado y Berterame admiten frustración tras derrota ante Chile

Los jugadores del Tricolor respaldaron el proceso de Rafa Márquez, pero admitieron que los resultados están lejos de lo esperado

Frustración en los jugadores del Tri | Claro Sports

La derrota de la Selección Mexicana ante Chile dejó un sentimiento de frustración dentro del vestidor del Tricolor. Después de cerrar la primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez con dos empates y dos derrotas, Roberto Alvarado y Germán Berterame reconocieron que el funcionamiento estuvo lejos de lo esperado y que los errores puntuales terminaron condicionando los resultados.

Alvarado fue uno de los jugadores más autocríticos después del partido. El atacante admitió que México dejó de hacer varias cosas durante el encuentro y consideró que el grupo debe asumir el resultado para corregir de cara a los siguientes compromisos. “Hay que aceptar la derrota como tal, como fue. Obviamente dejamos cosas de hacer, dejamos muchas cosas de hacer, pero tratar de aprender de estos resultados, de estos partidos, de estas cosas y levantar la cara para trabajar, para mejorar”, señaló.

El futbolista también explicó que la molestia aumenta porque, desde su perspectiva, el equipo sí ha tenido momentos en los que controla los partidos, pero termina pagando errores específicos. “Hay frustración, sobre todo por cómo se han dado estos partidos, que el equipo tiene la pelota, el equipo va, el equipo intenta y son errores puntuales”, aseguró tras la caída frente a La Roja.

Para Alvarado, el balance de los primeros cuatro encuentros con Márquez está lejos de ser el deseado. México empató ante Colombia y Perú antes de perder frente a Estados Unidos y Chile, una secuencia que dejó al nuevo técnico sin victorias en su primera ventana. “Queríamos ganar los cuatro partidos, pero sí, frustrados, duele. Más porque quizás el funcionamiento no fue el esperado, no fue el que queríamos”, reconoció.

A pesar de los resultados, el jugador pidió tiempo para el nuevo proceso y aseguró que el plantel confía en el trabajo del cuerpo técnico. “Son los primeros partidos con Rafa y obviamente confiamos en las herramientas que él nos pueda dar para mejorar y para aprender”, agregó Alvarado, quien insistió en que el grupo debe quedarse con los momentos positivos y corregir lo que no funcionó.

La próxima prueba ya tiene nombre. Jamaica será el rival de México en la Concacaf Nations League, en una serie oficial que pondrá en juego el boleto al Final Four. Alvarado anticipó un enfrentamiento exigente y rechazó cualquier posibilidad de subestimar al conjunto caribeño. “Sabemos que va a ser un rival bastante complicado. Creo que en la actualidad todos los equipos te compiten de igual, sea Jamaica, sea Honduras, sea el que sea”, comentó.

El futbolista agregó que la mejora deberá comenzar desde los clubes antes de reencontrarse con la Selección Mexicana. “Tenemos mucho que mejorar y obviamente trataremos de estar de la mejor manera. Ahora que nos toca regresar a nuestros clubes, seguir mejorando para estar bien y poder llegar a esa Fecha FIFA y entregarnos”, explicó.

Alvarado también tuvo un mensaje para los aficionados que esperaban la primera victoria del ciclo Márquez. “La gente quería que ganáramos al igual que nosotros, pero simplemente agradecerles por el apoyo que nos brindaron estos cuatro partidos. Buscaremos mejorar para poder darles alegrías a nuestra gente”, expresó.

Sobre la postura de Rafael Márquez después de este inicio sin triunfos, el atacante señaló que el técnico ha insistido en mantener el trabajo y reconocer las fallas. “Rafa seguramente no está tan contento, tan tranquilo después de los resultados, pero nos dice que hay que seguir trabajando, que hay que ser conscientes de lo que dejamos de hacer y de ahí aprender”, indicó.

Germán Berterame compartió un diagnóstico similar. El delantero reconoció que existe molestia por no haber encontrado los resultados pese al esfuerzo del grupo. “Muchísima, muchísima bronca, muy angustiado. Obviamente tratamos siempre de dar lo máximo, pero siempre falta ahí un poquito”, señaló en zona mixta.

El atacante también apuntó al poco tiempo de trabajo que tiene una selección durante las ventanas internacionales. “Es poco y corto el tiempo que tenemos para trabajar, entonces tratamos de incorporar cada momento en el entrenamiento y obviamente después en la cancha”, explicó. Sobre Jamaica, agregó que el grupo debe transformar la frustración en una respuesta positiva: “Sabemos que es un proceso, que vamos a mejorar tarde o temprano y obviamente tratar de dar lo máximo en los clubes”.

Berterame cerró con un mensaje de unidad después de una Fecha FIFA sin victorias. “Todos juntos, unidos, tanto nosotros como la afición. Creo que todos estamos unidos, todos estamos para el mismo lado, todos queremos ganar, todos queremos sonreír”, afirmó. México deberá ahora pasar de la autocrítica a los resultados, porque su siguiente compromiso será oficial y, como reconoció el propio delantero, “no podemos regalar nada”.

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